Plénum odmietlo návrh novely zákona o diaľničnej známke

Poslanci Národnej rady (NR SR) v utorok odmietli návrh novely zákona o diaľničnej známke, predložený nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom. Ten chcel, aby súčasťou pokuty za používanie vymedzených úsekov ciest bez diaľničnej známky mohlo byť aj zaplatenie diaľničnej známky s platnosťou 365 dní.

"Prijatím uvedeného návrhu by sa v úhrade predmetnej pokuty kumulovala sankcia za porušenie uvedenej povinnosti a zároveň úhrada za diaľničnú známku s platnosťou 365 dní," uviedol Taraba v dôvodovej správe k predloženému návrhu. Poslanec poukázal na to, že jazda bez uhradenej diaľničnej známky sa vzhľadom na takmer stopercentnú istotu odhalenia nedá považovať za úmysel, ale iba za nepozornosť alebo opomenutie. Zmenou by sa predišlo opakovaným pokutám zo strany štátu, ktoré môžu byť pre niektorých obyvateľov likvidačné.