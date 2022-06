Čína uzavrela dohodu o likvidite s BIS, čím ďalej oslabila dolár

Zdroj: zerohedge

Foto: BIS

dnes 17:11 -



Čína je dokonalým príkladom krajiny, ktorá je často nesprávne spájaná s „opozíciou“ voči globalizmu. Okrem toho, že komunistická Čína predstavuje jeden z najrepresívnejších režimov v dnešnom svete s orwellovskými sociálnymi kreditnými systémami, koncentračnými tábormi, programami odoberania orgánov a očkovacími pasmi, je tiež dlhoročným zástancom globálneho menového systému kontrolovaného MMF, ako aj posledný člen koša špeciálnych práv čerpania (SDR).

Toto členstvo je spojené s mnohými problémami vrátane požiadaviek, aby Čína vydala veľké množstvo likvidity založenej na renminbi, väčšinou prostredníctvom dlhových nástrojov. Jasne to vidíme na číslach národného dlhu Číny od roku 2013. V roku 2013, keď bolo jasné, že Čína sa bude skutočne snažiť o začlenenie do SDR, dlhové záväzky krajiny významne rástli. Bolo to predovšetkým kvôli požiadavkám MMF, ktoré sa Čína úzkostlivo snažila splniť. Čína splnila dlhové požiadavky MMF v roku 2015 a v roku 2016 bola oficiálne pridaná k SDR.

Vývoj objasnil niekoľko otázok v alternatívnych ekonomických médiách, pokiaľ ide o konečný osud amerického dolára a budúcnosť globálneho obchodu. Po prvé, podiel dolára na globálnom obchode sa mal zmenšiť, čo sa teraz deje. To spôsobuje USA veľké množstvo problémov z hľadiska inflácie, pretože až donedávna bola americká ekonomika schopná exportovať infláciu cirkuláciou nekrytej meny v zámorí. Tento model funguje, pokiaľ je zachovaný status svetovej rezervy dolára a pokiaľ sa podiel dolára na globálnom obchode každým rokom zvyšuje. Ale s klesajúcim stavom rezervy by sa všetky tie doláre v držbe zahraničných bánk mohli vrátiť späť do Ameriky.

Po druhé, Čína ukázala, že má všetok úmysel pomôcť globálnym bankám ukončiť rezervný status dolára, ale nemá v úmysle oddeliť sa od väčšej agendy systému jednej svetovej meny pod globálnymi bankami. Názory, že Čína je „antiglobalistická“, sa ukázali ako mylné.

Najnovšie správy z Banky pre medzinárodné platby túto realitu ďalej podporujú.

BIS práve oznámila dohodu o združení likvidity založenú na renminbi s čínskou centrálnou bankou. Tento fond likvidity by pôsobil ako stimulačný prostriedok pre krajiny predovšetkým v ázijsko-tichomorskom regióne a bude denominovaný predovšetkým v čínskej mene. Oznámenie sa môže náhodnému pozorovateľovi zdať dosť neškodné, ale skutočnosť, že ide o fond likvidity RMB, je to, čo ho robí zaujímavým.

BIS už dlho ponúka dohody o likvidite denominované v dolároch, ale vytváranie podobných opcií v čínskej mene je niečo nové. Zvýšená likvidita bola kľúčovým komponentom, ktorý BIS prezentovala minulý rok v diskusiách o internacionalizácii RMB, čo sa dnes už realizuje.

Načasovanie nemožno prehliadnuť. V súčasnosti prebieha medzinárodný ekonomický konflikt medzi Ruskom a krajinami NATO a Čína sa ukázala ako významný spojenec Ruska. Čínske kreditné systémy RMB a systémy cezhraničnej výmeny mien sa ukázali ako dostatočné na to, aby pomohli Rusku prispôsobiť sa životu bez SWIFTu. Čína tiež výrazne zvyšuje nákupy ruskej ropy a iného tovaru. Inými slovami, Čína spolu s ďalšími krajinami, ako je India, umožňujú Rusku udržať sa bez prístupu na západné trhy.

MMF a Svetová obchodná organizácia pokračujú vo svojom vzťahu k Rusku a MMF aj BIS sa k Číne správajú ako k svojmu novému miláčikovi.

Či súhlasíte alebo nie s ruskou alebo čínskou politikou a konaním, je irelevantné. Ide o to, že si vždy zachovávajú svoje vzťahy s globalistami. Krajiny a hospodárske únie môžu viesť veľké vojny, s financiami alebo s bombami a guľkami, ale globalisti sú vždy v pozadí a hrajú na obe strany. Treba si položiť otázku, čo je konečným cieľom, keď pochopia, že globálne banky hrajú na obe strany, pričom nie sú lojálne k žiadnej strane.



BIS a MMF, ktoré pomáhajú expanzii čínskej meny, pokiaľ ide o podiel na globálnom trhu, naznačujú, že sú za oslabenie dolára a možno aj poklesu USA. Ak je konečnou hrou globálna mena koša, ktorú ovládajú, potom to dáva zmysel. Dolár splnil svoj účel, ale teraz stojí v ceste, takže musí byť odstránený a Čína s tým viac než rada pomôže.