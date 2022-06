Úplné odstavenie ruských plynovodov do Európy nie je nič nepredstaviteľné

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:04 -

„Rusko už podstatne obmedzilo plyn prúdiaci do Nemecka a cez Ukrajinu, takže odstavenie plynovodov nie je nepredstaviteľné,“ povedal Jeffrey Schott, vedúci pracovník Petersonovho inštitútu pre medzinárodnú ekonomiku. Jeho vyjadrenie padlo v čase, keď sa lídri skupiny siedmich najbohatších krajín stretli v nemeckom Mníchove na ostatnom samite G-7. „G-7 sa musí pripraviť na odstavenie plynu. G-7 sa dokáže vysporiadať so znížením spotreby ropy. Existujú aj iné zásoby, ktoré by sa dali získať po celom svete, ale ak sa odstaví plyn, malo by to následky,“ povedal Schott pre televíziu CNBC.

„Úplné prerušenie dodávok z Ruska by prinajmenšom krátkodobo vyvolalo plyn na prídel. Ruské dodávky by boli čiastočne kompenzované zvýšeným dovozom LNG, zvýšenými dodávkami z Nórska a Alžírska, prechodom paliva na uhlie a ochrannými opatreniami. Rusko tiež predáva aj LNG do Európy, ale nie v takom množstve ako plyn,“ uviedol Schott.

Ruský Gazprom, štátom podporovaný dodávateľ energie, v posledných týždňoch znížil tok plynu do Európy o približne 60 %. Tento krok podnietil Nemecko, Taliansko, Rakúsko a Holandsko, aby naznačili, že by sa opäť mohli vrátiť k uhliu.

Keďže globálny tlak na Rusko pokračuje v súvislosti s jeho útokom na Ukrajinu, Európa čelí „veľmi napätej situácii“, povedal Schott. „Hrajú o čas. Čím viac je nepriateľstva voči Rusku, tým viac sa Putin vyhráža a možno aj koná, aby odstavil viac plynu do Európy. Vidím, že to nastane skôr ako neskôr,“ dodal.

Európski lídri sa čoraz viac obávajú možnosti úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska. Nemecko nedávno vyhlásilo, že prechádza na takzvaný „stupeň pohotovosti“ svojho núdzového plánu, pretože znížené ruské toky zvyšujú obavy z nedostatku dodávok v zime. Minister hospodárstva Robert Habeck vo štvrtok oznámil, že Nemecko prejde na druhú fázu svojho trojfázového plánu, čo naznačuje, že najväčšia európska ekonomika teraz vníma vysoké riziko dlhodobých nedostatkov plynu. Nemecko, ktoré je veľmi závislé od ruského plynu, sa už predtým snažilo udržať silné energetické vzťahy s Moskvou.

„Hrozí, že dôjde k prerušeniu dodávok plynu pred naplnením európskych zásob plynu, čo by ohrozilo európsky rast a spôsobilo by to plyn na prídel. Takže Putin vykladá svoje karty na stôl a či s hrozbou splní, to sa ešte len uvidí,“ povedal Schott.

Očakáva sa, že lídri G-7 počas summitu ohlásia ďalšie represívne sankcie voči Moskve tým, že zavedú zákaz dovozu ruského zlata, aby odopreli príjmy Kremľa, ktoré potrebuje na financovanie vojny proti Ukrajine. „Opatrenia prijaté na zastavenie nákupu ruského zlata sú jedným malým krokom správnym smerom,“ poznamenal Schott a dodal, že by to pomohlo znížiť počet vecí, ktoré by Rusko dokázalo predať do zahraničia.

Obmedzenia na ruský vývoz zlata do Moskvy majú hodnotu približne 15 miliárd dolárov ročne, povedal v pondelok pre CNBC Creon Butler, riaditeľ ekonomického a finančného programu v Chatham House. „To je potenciálne dosť významné,” povedal, ale zdôraznil, že to nie je niečo, čo si nevyhnutne vyžaduje podporu od všetkých krajín v G-7. „Načrtáva to určitý problém. Existuje množstvo konkrétnych vecí, ktoré môžu urobiť, ale či dokážu dosiahnuť jednotný prístup G-7 – nehovoriac o zapojení iných krajín, myslím si, že to bude výzva,“ dodal Butler.