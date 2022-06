Rusko investuje do roku 2030 do podpory leteckého priemyslu takmer 14 mld. eur

dnes 19:16 -

Ruská vláda oznámila plán investícií na podporu ruského leteckého priemyslu, ktorý zápasí s dôsledkami sankcií západných štátov uvalených na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Do konca tohto desaťročia plánuje Moskva investovať do domáceho leteckého priemyslu 770 miliárd rubľov (13,73 miliardy eur) s cieľom výrazne zvýšiť podiel v Rusku vyrobených lietadiel na celkovom leteckom parku v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ruský letecký sektor je v kríze od útoku Ruska na Ukrajinu, keď európske štáty, USA, Kanada, ale aj ďalšie krajiny zakázali ruským spoločnostiam lety na ich územie. Navyše lízingové firmy oznámili, že v súlade s uvalenými sankciami ruským aerolíniám skonfiškujú stroje, na čo mnohé letecké firmy reagovali zastavením medzinárodných letov. Rusko následne samo prijalo zákon, ktorý umožňuje stovky týchto lietadiel skonfiškovať.

Zahraniční výrobcovia lietadiel okrem toho zastavili dodávky nových strojov do Ruska a miestnym firmám chýbajú aj náhradné diely pre lietadlá vyrobené na zahraničných trhoch.

Podpredseda ruskej vlády Jurij Borisov v pondelok uviedol, že vláda plánuje do roku 2030 zvýšiť podiel v Rusku vyrobených lietadiel na celkovom leteckom parku ruských aerolínií na 81 %. Rusko sa o domácu výrobu lietadiel usiluje už dlhší čas, zatiaľ sa však v krajine vyrába sériovo iba lietadlo Suchoj Superjet. Aj v prípade tohto stroja sa však veľký počet komponentov vrátane dôležitých častí motora dováža.

Na základe najnovšieho plánu by ruské letecké spoločnosti mali dostať do roku 2030 približne tisícku nových strojov vyrobených v Rusku. Ako už skôr uviedol ruský denník Vedomosti, najväčší ruský letecký prepravca Aeroflot by mal čoskoro podpísať kontrakt so štátnou spoločnosťou United Aircraft Corporation na nákup 300 nových lietadiel.