Zisky čínskych priemyselných podnikov v máji klesli, pokles bol však miernejší

dnes 14:46 -

Zisky čínskych priemyselných podnikov pokračovali v máji v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo. Prispelo k tomu obnovenie produkcie v kľúčových výrobných centrách po tom, ako Peking uvoľnil viaceré protipandemické opatrenia. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.

Zisky čínskych priemyselných firiem klesli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 6,5 % po 8,5-percentnom poklese v apríli, čo bol najprudší pokles za dva roky. K zlepšeniu situácie v minulom mesiaci prispelo najmä zvýšenie ziskov v uhoľnom priemysle a v oblasti ťažby ropy a plynu po tom, ako vojna na Ukrajine prudko zvýšila ceny komodít.

Na druhej strane, zisky firiem v spracovateľskom sektore klesli o 18,5 %. Oproti vývoju v apríli bol však pokles ziskov slabší, keď zisky podnikov v spracovateľskom sektore najväčšej ázijskej ekonomiky klesli o 22,4 %.

Za prvých päť mesiacov roka zaznamenali čínske priemyselné firmy zisky na úrovni 3,44 bilióna jüanov (488,1 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 1 %. Opäť sa pod to podpísal najmä ťažobný priemysel, zatiaľ čo napríklad zisky firiem v automobilovom sektore klesli v období od januára do konca mája medziročne o 37,5 %.