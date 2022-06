dnes 8:46 -

Rusko sa dostalo do platobnej neschopnosti. Niektorí majitelia dlhopisov ruskej vlády totiž v pondelok uviedli, že nedostali úhradu úrokov, ktoré boli splatné už pred mesiacom. Tolerančné obdobie na úhradu uplynulo v nedeľu (26. 6.).

Rusko malo od začiatku svojho útoku na Ukrajinu problémy s uhrádzaním splátok dlhopisov v celkovom objeme 40 miliárd USD (38 miliárd eur). Dôvodom sú rozsiahle sankcie proti Rusku, ktoré ho prakticky odrezali od globálneho finančného systému.

Rusko malo naposledy problémy so splácaním zahraničného dlhu po boľševickej revolúcii v roku 1917, keď vznikol Sovietsky zväz.

Rusko malo 27. mája uhradiť splátky dlhopisov v hodnote 100 miliónov USD a podľa vyhlásení ruských predstaviteľov je ochotné zaplatiť, ale sankcie Moskve znemožnili, aby dostala peniaze k veriteľom.

Rusko tvrdí, že poslalo peniaze banke Euroclear, ktorá ich mala potom distribuovať veriteľom. Peniaze však podľa agentúry Bloomberg v banke zostali a veritelia sa k nim nedostali. Euroclear nespresnila, či boli platby blokované, len uviedla, že dodržuje všetky sankcie.

Tridsaťdňové tolerančné obdobie uplynulo v nedeľu večer, čo znamená, že krajina sa dostala do platobnej neschopnosti (default). Podľa agentúry Reuters niektorí taiwanskí majitelia ruských dlhopisov denominovaných v eurách nedostali splátky úrokov.

Kremeľ bol rozhodnutý, že sa platobnej neschopnosti vyhne, keďže je to veľkou ranou pre prestíž krajiny, a ruskí predstavitelia opakovali, že na to nie je dôvod, keďže krajina peniaze na zaplatenie má, len ich pre sankcie veriteľom nedokáže poslať. Moskva obvinila Západ, že sa ju snaží dohnať do umelej platobnej neschopnosti. Ruský minister financií Anton Siluanov situáciu označil za frašku.

Platobná neschopnosť je vo veľkej miere symbolickou, keďže Rusko si aj tak v súčasnosti nemôže požičiavať na medzinárodných trhoch, čo ani nepotrebuje, keďže má vysoké príjmy z exportu ropy a plynu. Táto stigma však zrejme zvýši náklady na obsluhu dlhu Ruska v budúcnosti.