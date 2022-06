Ak by I. Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, prestal by útočiť

dnes 19:46 -

Ak by ministrovi financií a šéfovi hnutia OĽANO Igorovi Matovičovi záležalo na urovnaní vzťahov, prestal by útočiť. V reakcii na Matovičovu výzvu o ukončení sporov medzi OĽANO a SaS to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Strana deklarovala, že ďalší postup ešte oznámi.

"Igor Matovič berie akúkoľvek kritiku osobne, hoci sme vždy hovorili len pravdu a holé fakty o tom, ako jeho balíček poškodí samosprávy a nepomôže tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Náš ďalší postup preto oznámime včas," skonštatoval Sulík.

Matovič na sobotňajšej tlačovej konferencii vyzval strany SaS a OĽANO, aby v prospech spoločnosti ukončili vzájomné spory. Ocenila to aj predsedníčka strany Za Ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.