Príspevok štátnym zamestnancom ako pomoc pri zdražovaní nestačí

Jednorazový príspevok pre zamestnancov štátnej a verejnej správy ako pomoc pri zdražovaní nestačí. V reakcii na návrh ministra financií Igora Matoviča a premiéra Eduarda Hegera (obaja OĽANO) to uviedla strana Hlas-SD.

"Návrh na jednorazovú pomoc zamestnancom verejnej správy je len ďalšou dymovou clonou, ktorá dobre vyzerá na tlačovej konferencii, ale ako pomoc pri zdražovaní je nedostatočná," dodala.

Líder strany Peter Pellegrini poukázal na to, že návrh sa verejne predstavil pred rokovaním s odborármi. "Nevieme, z čoho bude krytý, nevieme, či je na ňom dohoda v koalícii," dodal.

Zdôraznil, že ostávajú aj iné skupiny ohrozených ľudí, ktoré čakajú na pomoc vlády. "Po desiatich mesiacoch hádok a žiadnej skutočnej pomoci čakáme od vlády komplexný zákon Lex Slovensko, ktorý tu a teraz pomôže najviac postihnutým skupinám ľudí," skonštatoval.

Matovič podľa neho používa verejné financie ako osobný politický a marketingový nástroj. "Na jednej strane celé mesiace podmieňuje pomoc zvyšovaním daní, lebo vraj bez toho sa pomáhať nedá, a potom zrazu nájde 200 miliónov eur na svoju novú prioritu," priblížil.

Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci vo výške 200 miliónov eur.

Premiér Heger na sobotňajšej tlačovej konferencii upozornil, že ide o návrh, s ktorým vláda vstupuje do budúcotýždňových rokovaní s KOZ.

Dodal, že na tento jednorazový balík našli s Matovičom zdroje, na spôsobe riešenia systémového zvyšovania platov do budúcnosti sa musí nájsť zhoda v koalícii. Matovič naznačil, že by do začiatku letných prázdnin chceli predstaviť aj plán, ako sa budú v štátnej a verejnej správe zvyšovať platy na budúci rok.