Návrh vlády vnímam pozitívne, realizácia bude predmetom rokovaní

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR pozitívne vníma signál vlády o možnom využití disponibilných zdrojov pre príspevky k platom zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Konkrétny spôsob, ako sa financie pretavia do ich platov, však budú predmetom až nadchádzajúcich rokovaní medzi vládou a odborármi. Prezidentka KOZ Monika Uhlerová to uviedla pre TASR v reakcii na návrh jednorazového príspevku vo výške 500 eur pre skupinu štátnych a verejných zamestnancov, v sobotu ho oznámili predseda vlády SR Eduard Heger a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽANO).

Uhlerová pripomenula už skôr komunikovanú požiadavku odborárov na desaťpercentné navyšovanie platov v štátnej a verejnej správe od 1. júla, resp. v najbližšom období. "Určite pôjdeme na rokovania s ambíciou pretaviť disponibilné zdroje do valorizácie, zároveň sa nám otvárajú možnosti rokovať o požiadavke na valorizáciu aj v ďalšom roku," dodala prezidentka KOZ.

Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci vo výške 200 miliónov eur. Premiér Heger na sobotňajšej tlačovej konferencii upozornil, že ide o návrh, s ktorým vláda vstupuje do budúcotýždňových rokovaní s KOZ. Dodal ďalej, že na tento jednorazový balík našli s Matovičom zdroje, na spôsobe riešenia systémového zvyšovania platov do budúcnosti sa musí nájsť zhoda v koalícii.

Matovič naznačil, že by do začiatku letných prázdnin chceli predstaviť aj plán, ako budú v štátnej a verejnej správe zvyšované platy na budúci rok. V tejto súvislosti vyzval stranu SaS na spoluprácu a vrátenie sa ku koaličnému rokovaniu. "Odpustime si všetko, čo sme si urobili," apeloval smerom k liberálom Matovič.