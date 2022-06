Zamestnancom v štátnej a verejnej správe chceme vyplatiť 5OO eur

dnes 12:01 -

Štát navrhuje vyplatiť v aktuálnom roku zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Celkovo by malo ísť o balík pomoci vo výške 200 miliónov eur. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedli predseda vlády SR Eduard Heger a minister financií SR Igor Matovič (obaja OĽANO).

Premiér upozornil, že je to návrh, s ktorým vláda pôjde do budúcotýždňových rokovaní so sociálnymi partnermi, ako posun nad rámec dohody v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. "Čaká nás ešte veľa rokovaní, ale chceli sme dať najavo, že prichádzame s riešeniami,“ zdôraznil šéf kabinetu.

Príspevok sa nevzťahuje na zdravotníkov, vojakov či pracovníkov v sociálnych službách. "Tieto skupiny riešime samostatne, predstavíme aj v tomto prípade riešenia," uistil premiér.

Náklady na zvýšené výdavky majú podľa Matoviča pokryť mimoriadne zdroje. Garantuje vyplatenie príspevku, ktorý sa týka i učiteľov, zároveň naznačil, že do začiatku júla by chcela vláda komunikovať aj systémové riešenie. "Chceli by sme do konca budúceho týždňa predstaviť to, ako by sa mali zvyšovať platy učiteľov, ale i ďalších zamestnancov v štátnej a verejnej správe,“ dodal.