Centrálne banky „zapli skartovačky“

dnes 9:00 -

Ekonomický rast sa spomalí, stále viac sa hovorí o možnosti hroziacej recesie a narastie nezamestnanosť. A to všetko preto, aby sa utlmil agregátny dopyt a inflácia sa dostala viac pod kontrolu a k cieľom centrálnych bánk.



Nákupy štátnych dlhopisov a takzvané tlačenie peňazí sa úplne otočilo. Medziročne nákupy klesli prakticky k nule a centrálne banky zapínajú „skartovačky“

namiesto „tlačiarní“. Peniaze sa z ekonomiky sťahujú preč, čo spomalí ekonomiky, pribrzdí hospodársky rast, zvýši nezamestnanosť, ale zároveň zníži infláciu.



Očakávame, že akciové, ako aj dlhopisové trhy budú naďalej pod tlakom. A to až do momentu, kým sa neukončí cyklus zvyšovania sadzieb. Mohlo by to byť na konci roka 2022, respektíve začiatkom roka 2023 – v závislosti od dát inflácie. Pozitívom je, že z dlhodobého hľadiska akcie porastú a súčasný pokles prináša výbornú príležitosť na investovanie pre tých, ktorí tak dodnes neurobili.







Komodity strácajú momentum

Komoditný trh si v posledných dvoch týždňoch prešiel „krvavým kúpeľom“. Od cien ropy, cez priemyselné kovy až po poľnohospodárske komodity. Môže za to hlavne rastúca obava zo spomalenia globálneho rastu, čo spôsobí nižšiu spotrebu a priemyselnú produkciu. Tým pádom je menej pravdepodobné, že dopyt po komoditách bude prevyšovať ich ponuku.



V kontexte toho, ako sa komoditám darilo v posledných mesiacoch, po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, sa to javí byť ako silná príležitosť na vybratie ziskov. To sa už prejavilo na poklese cien. Dôvodov pre ďalší rast komodít na nové maximálne úrovne je pomerne málo. Naopak hrozia skôr opačné scenáre, čomu sa investori snažia prispôsobiť.



Nový týždeň prinesie dáta o tovaroch dlhodobej spotreby

Nový týždeň prinesie relatívne málo makroekonomických výsledkov. Jedným z nich budú predaje tovarov dlhodobej spotreby v USA. Tam patrí hlavne domáca biela a čierna technika, automobily a mnohé ďalšie tovary, ktoré sú náchylné na aktuálne ekonomické podmienky. Akonáhle spotrebitelia cítia príchod recesie alebo spomalenia ekonomiky, šetria a odkladajú nákupy tovarov dlhodobej spotreby na neskôr, keď budú očakávania stabilnejšie. Sú to teda cyklické tovary náchylné na vývoj hospodárskeho cyklu. V aktuálnej situácii, keď sa stupňujú obavy o spomalenie ekonomiky, práve toto môže byť jeden diel skladačky, ktorý naznačí, či sa spotrebitelia pripravujú na príchod ekonomického ochladenia. V závere týždňa uvidíme dáta inflácie z EÚ, ktoré sa očakávajú na 8,3 % vs 8,1 % minulý výsledok. Tieto dáta môžu trhu viac naznačiť, ako agresívne by mohla ECB zvyšovať úrokové sadzby. Čím vyššia inflácia, tým silnejšie bude musieť ECB šliapnuť na brzdu cez rast úrokových sadzieb.