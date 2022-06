dnes 16:31 -

Taliansko znížilo svoju závislosť od ruského plynu na 25 % zo 40 %, uviedol v piatok taliansky premiér Mario Draghi po summite lídrov EÚ v Bruseli.

Taliansko sa podobne ako ďalšie krajiny Európskej únie snaží o urýchlenú diverzifikáciu dodávok plynu. Všeobecný obrat spôsobila ruská invázia na Ukrajinu. Rím v utorok (21. 6.) ohlásil opatrenia na zvýšenie uskladňovania plynu, aby prekonal nedostatok dodávok z Ruska.

Draghi uviedol, že lídri skupiny najrozvinutejších ekonomík skupiny G7 budú diskutovať o možnom zavedení cenového stropu na plyn. Summit lídrov G7 sa začne v nedeľu (26. 6.) v Nemecku. Dodal však, že hlavnou námietkou proti zavedeniu takéhoto stropu sú obavy, že Rusko môže ešte viac obmedziť dodávky.

Podľa Draghiho sa Európska komisia (EK) dohodla, že pripraví správu o myšlienke cenového stropu a o trhu s elektrinou. Tá by mala byť hotová do septembra a lídri EÚ by o nej mali diskutovať na októbrovom summite.