Nemecko uvažuje, že použije plynovod Nord Stream 2 na spojenie LNG terminálmi

včera 15:01 -

Nemecko uvažuje o tom, že použije časti plynovodu Nord Stream 2 na spojenie s LNG terminálmi.

Podľa týždenníka Der Spiegel spolkové ministerstvo hospodárstva uvažuje o vyvlastnení časti plynovodného systému Nord Stream 2, ktorá sa nachádza na nemeckom území, a odstrihnutí od zvyšku plynovodu. Táto vyvlastnená časť by sa potom premenila na spojenie sa terminálom na skvapalnený zemný plyn (LNG) na pobreží Baltského mora. Spiegel neuviedol žiadne zdroje.

Podľa Ruska by to bola záležitosť pre právnikov, ak by sa Nemecko rozhodlo pre takýto krok.

Ruský koncern Gazprom dokončil plynovod Nord Stream 2, ktorého cieľom bolo zdvojnásobiť priame dodávky plynu z Ruska priamo do Nemecka, na konci minulého roka, ale nikdy sa nedostal do prevádzky. Spolkový kancelár po invázii Ruska na Ukrajinu oznámil, že plynovod nebude spustený.

Dodávky plynu z Ruska do Európy sa v uplynulých týždňoch neustále znižovali. Nemecko, ktoré sa obáva, že nedostatok energií môže ekonomike spôsobiť rozsiahle škody, hľadá, kde núdzovo uskladní LNG nakúpený na spotovom trhu.

Nemecko zazmluvnilo štyri špecializované terminály, takzvané FSRU, na regazifikáciu LNG na mori, aby sa tento plyn potom mohol pumpovať do plynovodného systému.