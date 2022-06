FS predĺžila budúci týždeň prevádzkové hodiny call centra

dnes 13:31 -

Finančná správa (FS) od pondelka 27. júna do štvrtka 30. júna predĺžila prevádzkové hodiny call centra. Dôvodom sú termíny na podanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty a termín na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmu za rok 2021.

Posledný dňom na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmu za minulý rok je 30. jún. "Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2021 k dani z príjmov doteraz viac ako milión daňových priznaní. Ďalších 168.873 očakáva do konca júna tohto roka," spresnila hovorkyňa FS Martina Rybanská. Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň je nutné do konca júna aj zaplatiť.

Štandardne sú konzultanti call centra FS verejnosti k dispozícii od 8.00 h do 16.00 h. Od pondelka 27. júna do stredy 29. júna budú v prípade voľby č. 1 a voľby č. 3 (informácie k dani z príjmov) k dispozícii od 8.00 h do 19.00 h. V pondelok budú do polnoci k dispozícii aj na voľbe č. 1 a č. 2 (informácie k dani z pridanej hodnoty, technická podpora). Do polnoci budú nápomocní konzultanti aj vo štvrtok 30. júna, keď budú poskytovať informácie k podávaniu daňových priznaní dani z príjmov a technickej podpore pre elektronickú komunikáciu.