EBOR poskytne Moldavsku úver 300 mil. eur na zvýšenie energetickej bezpečnosti

dnes 10:31 -

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) poskytne Moldavsku úver 300 miliónov eur na zvýšenie energetickej bezpečnosti. Oznámilo to moldavské ministerstvo pre infraštruktúru a regionálny rozvoj. Informovali o tom agentúry Reuters a Moldpress.

Moldavsko, ktoré leží medzi Ukrajinou a Rumunskom, dováža prakticky všetok plyn na zabezpečenie chodu firiem a vykurovanie domácností od ruského Gazpromu. Koncom minulého roka sa Moldavsko dostalo s Gazpromom do sporu, keď ruská firma požadovala zaplatenie dlhu, inak dodávky zastaví.

Úver od EBOR by malo Moldavsko dostať v dvoch tranžiach. Väčšia časť by sa mala využiť v prípade výpadkov v dodávkach a tranža v objeme 100 miliónov eur by mala pomôcť pri vytváraní strategických rezerv.

EBOR je jedným z najväčších investorov v Moldavsku. Do dnešných dní investovala banka v krajine do viac než 154 projektov približne 1,5 miliardy eur. Zároveň poskytuje približne tisícke firiem poradenské služby.