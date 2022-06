dnes 10:16 -

Dovolenkové cesty Slovákov v roku 2021 medziročne stúpli o pätinu, dosiahli však len polovičné hodnoty spred pandémie. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Hoci pandémia ochorenia COVID-19 aj v roku 2021 výrazne tlmila cestovanie ľudí s osobitným cieľom, vlani absolvovali obyvatelia Slovenska takmer 6 miliónov súkromných pobytov spojených s prenocovaním doma či v zahraničí. V medziročnom porovnaní ich počet stúpol o 19 %, ale oproti roku 2019 však išlo len o polovičné hodnoty. Pred tromi rokmi tesne pred pandémiou totiž Slováci zrealizovali 12,1 milióna ciest.

"Počet dovolenkárov bol síce približne rovnako nízky ako v prvom roku pandémie, absolvovali však viac ciest. V priemere si tak Slováci, ktorých neodradilo cestovanie s obmedzeniami, dopriali tri pobyty za rok. Bolo to viac ako v prvom roku pandémie, ale stále menej ako tesne pred pandémiou, keď cestoval rekordný počet Slovákov na 3,5 pobytu za rok," uviedla Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík ŠÚ SR.

Slováci začali viac cestovať za hranice počas pandémie aj napriek obmedzeným výberom destinácií, kam bolo možné bezpečne vycestovať. Počet týchto ciest tak medziročne vzrástol o 67 %, v porovnaní s rokom 2019 dosiahol však len tretinu hodnoty.

Pri cestovaní do zahraničia už prevládali, rovnako ako v období pred pandémiou, dlhodobé pobyty (4 a viac nocí), ktoré, naopak, v prvom roku pandémie zaznamenali najprudší prepad. Predstavovali 69 % podiel na všetkých zahraničných cestách. Aj keď sa vlani počet dlhodobých ciest do zahraničia oproti roku 2020 viac ako zdvojnásobil, nevykryl výrazný 84-percentný medziročný prepad z roku 2020. Pred tromi rokmi totiž Slováci absolvovali v zahraničí 2,9 milióna dlhodobých ciest, v roku 2021 to bol necelý milión.

V období koronakrízy Slováci obmedzili najmä využívanie leteckej dopravy. Aj do zahraničia sa tak v roku 2021 naďalej cestovalo najmä autami.