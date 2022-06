Blockchain: Aký je rozdiel medzi coinom a tokenom?

Zdroj: trader 2.0

Token vs Coin: Čo je to coin (minca)?

Digitálna minca (coin) je aktívum, ktorej pôvodom je jej vlastný blockchain. Každá z mincí (BTC, LTC...) existuje na vlastnom blockchaine. Transakcie digitálnych mincí sa môžu uskutočňovať od jednej osoby k druhej. Pri odosielaní a prijímaní sa však žiadne fyzické mince nepohybujú. Všetky mince existujú ako údaje v obrovskej globálnej databáze. Táto databáza (blockchain) sleduje všetky transakcie a je kontrolovaná a overovaná počítačmi na celom svete.



Token vs Coin: Ako sa mince používajú?

Digitálne mince sa vo všeobecnosti používajú rovnakým spôsobom ako skutočné mince - ako peniaze. Môžete si predstaviť mince ako Bitcoin, Litecoin alebo Monero rovnako ako mince vo vašej peňaženke. Často neslúžia inému účelu, než aby boli použité ako peniaze. Tieto „hotovostné“ mince sa používajú na:

• prevod peňazí (pomocou nich môžete dať a získať hodnotu)

• ako ukladanie hodnoty (môžu byť uložené a neskôr vymenené za niečo užitočné)

• ako účtovná jednotka (môžete v nich oceňovať tovar alebo služby)



Použijeme Bitcoin ako príklad, aby sme sa uistili, že rozumieme vyššie uvedeným tvrdeniam. BTC sa dá použiť na zaplatenie tovaru a služieb po celom internete a na mnohých miestach v reálnom svete. Môžete ho uložiť na dlhú dobu a nič sa mu nestane. Neskôr ho môžete vymeniť za niečo s rovnakou hodnotou. Veci, ktoré si kúpite, môžu byť ocenené aj v BTC.



Token vs Coin: Príklady mincí

V súčasnosti sú všetky digitálne aktíva s najväčšou trhovou kapitalizáciou definované ako mince. Nie všetky mince však majú veľkú trhovú kapitalizáciu. Webová stránka cien tohto odvetvia Coinmarketcap obsahuje niekoľko stovák, ak už nie tisícov rôznych príkladov mincí.



Samozrejme tu nebudeme uvádzať jednotlivé digitálne mince. Celý zoznam nájdete na stránke Coinmarketcap. Zaradili sme tu niektoré z tých najznámejších pre začiatočníkov: Bitcoin (BTC), Bitcion Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Monero (XMR).



Token vs Coin: Čo je Token

Tokeny sa často nazývajú digitálne mince. To však nie je správne. Je tu zásadný rozdiel. Tokeny sa vytvárajú na existujúcich blockchainoch. Vďaka vytvoreniu a uľahčeniu inteligentných kontraktov sú najbežnejšou platformou blockchainových tokenov Ethereum. Tokeny, ktoré sú postavené na platforme Ethereum, sa nazývajú tokeny ERC-20.



Existujú aj ďalšie, napríklad NEO, Waves, Lisk a Stratis. Napríklad NEO používa tokeny známe ako tokeny NEP-5. Na každej z týchto platforiem si môže každý vytvoriť svoj vlastný token.



Token vs Coin: Ako sa vytvárajú tokeny

V skutočnosti to vyžaduje prekvapivo málo technických schopností. Neodporúčal by som to úplnému nováčikovi, ale pre niekoho, kto má skúsenosti s programovaním, by to netrvalo tak dlho, ako by ste si mohli myslieť. Vývojár však musí minúť niektoré z pôvodných mincí na blockchain, na ktorom sa vytvára token. Napríklad, ak sa token vytvára na serveri Ethereum, tvorca bude musieť minúť nejaké ETH, aby prinútil minerov siete overiť tokenovú transakciu (vytvorenie).



Je dôležité pamätať na to, že poplatky musia byť zaplatené za všetky tokenové transakcie na blockchaine, nielen za vytvorenie tokenu. Preto každá aplikácia postavená na serveri Ethereum musí používať ETH mince na prenos tokenov špecifických pre aplikáciu z jedného používateľa na druhého alebo medzi aplikáciou a používateľom. Je to rovnaké ako to, že pri transakciach mincí platíte poplatky subjektom zabezpečujúcim sieť.



Token vs Coin: Účel tokenov

Väčšina tokenov existuje na použitie s decentralizovanými aplikáciami alebo v skratke dApps. Keď vývojári vytvárajú svoj token, môžu sa rozhodnúť, koľko jednotiek chcú vytvoriť a kam sa tieto nové tokeny odošlú pri ich vytvorení. V tomto bode zaplatia časť natívnej (pôvodnej) kryptomeny na blockchaine, na ktorom vytvárajú token. Po vytvorení sa tokeny často používajú na aktiváciu funkcií aplikácie, pre ktorú boli navrhnuté.



Napríklad Musicoin je token, ktorý umožňuje používateľom prístup k rôznym funkciám platformy Musicoin. Mohlo by to byť sledovanie hudobného videa alebo streamovanie piesne.







Binance (burza) má tiež svoj vlastný token. Keď používatelia obchodujú s BNB (Binance token), ich poplatky sú o 50% nižšie.



Niektoré tokeny sú vytvorené pre úplne iný účel: reprezentovať fyzickú vec. Povedzme, že ste chceli svoj dom predať pomocou inteligentnej zmluvy. Nemôžete fyzicky uviesť svoj dom do inteligentnej zmluvy, namiesto toho môžete použiť token, ktorý predstavuje váš dom.



WePower (WPR) je dobrým príkladom tokenu, ktorý predstavuje fyzickú vec - predstavuje elektrinu. Projekt WePower je dApp, ktorý umožňuje užívateľom nakupovať a predávať elektrinu na blockchaine pomocou inteligentných kontraktov. Jeho token (WPR) predstavuje určité množstvo energie.



Token vs Coin: Výhoda vytvorenia tokenu

Pretože vývojár dApp a tokenu nemusí vytvárať svoj vlastný blockchain, šetrí im to čas a zdroje. Môžu používať funkcie kryptomeny so svojou aplikáciou, zatiaľ čo ťažia z bezpečnosti natívneho blockchainu.



Čas nie je jediná vec, ktorá im šetrí - ak si namiesto dApp a tokenu vytvoria svoj vlastný blockchain a mince, budú musieť nájsť minerov, aby si overili svoje transakcie.



Vytvorenie silného blockchainu si vyžaduje veľa minerov, na ktorých nemožno ľahko zaútočiť. Pre mnoho počítačov má zmysel pracovať na jednom zdieľanom blockchaine, na ktorom môže bežať niekoľko aplikácií a nie na tisícoch slabých, väčšinou centralizovaných blockchainoch. Je to oveľa dlhší a oveľa drahší proces.



Token vs Coin: Ďalší pohľad na to, ako fungujú tokeny

Tokeny sa používajú na interakciu s decentralizovanými aplikáciami, ktoré sú postavené na najrôznejších blockchainoch. Dobrým príkladom je Civic, ktorý používa token s názvom CVC.



Ich aplikácia sleduje šifrované identity na blockchaine Ethereum. Jeho cieľom je poskytnúť lacnejší, spoľahlivejší a efektívnejší spôsob kontroly totožnosti.

Pozrime sa, ako to funguje.



Ak ste išli na dovolenku do zahraničia, musíte si na mnohých miestach na ceste potvrdiť svoju totožnosť. Prvou by mohla byť letecká spoločnosť. Ak bola letecká spoločnosť partnerom spoločnosti Civic, pošlú vám QR kód s informáciami o vás (cestujúcom). Pomocou aplikácie Civic pošlete svoje údaje priamo spoločnosti z mobilného zariadenia. Informácie sú uložené v zariadení, ale sú úplne šifrované. To bráni ich krádeži. Snímanie odtlačkov prstov alebo skenovanie dúhovky môže preukázať, že ste vlastníkom prijatých údajov.



Potom môžete pomocou toho istého zariadenia overiť svoju totožnosť na rôznych miestach cesty (letisko, hotel atď.). Každá spoločnosť alebo organizácia, ktorá používa vašu digitálnu identitu, môže údaje overiť pomocou blockchainu. Čím viac sa aplikácia používa, tým viac dôvery majú tretie strany v digitálnu identitu uloženú v aplikácii Civic.



Samotný token CVC sa používa na transakcie v týchto službách týkajúcich sa identity. Používa sa na zaplatenie overovateľov identifikátorov (banky, vlády a iné dôveryhodné zdroje) za vykonanie potrebných šekov „známych zákazníkov“. Tieto záznamy sa potom uložia do blockchainu.



Niektoré CVC sa posielajú aj vám, používateľovi. Toto by malo povzbudiť používanie aplikácie Civic, pretože spoločnosti, ktoré potrebujú overenie dokumentov, si budú nakoniec musieť kúpiť viac tokenov od používateľov. Vytvára sa tak hospodárstvo, v ktorom sú za účasť všetci odmenení.



Token vs Coin: Záver

Teraz by ste mali pochopiť, čo sa myslí, keď niekto hovorí o digitálnej „minci (coine)“ a digitálnom „tokene“.



Zopakujme si jednoduchú a základnú definíciu mince aj tokenu: mince sú pôvodné pre ich vlastný blockchain, kým tokeny boli postavené na inom blockchaine, ako sú napríklad Ethereum, NEO alebo Waves.



Mince sa najčastejšie používajú jednoducho ako peniaze. Niektoré mince však majú iné využitie. Medzi ne patrí použitie na podporu aplikácií, použitie ako vklad na overenie transakcie v sieti alebo použitie na podporu inteligentných transakcií so zmluvami a tokenmi.



Tokeny slúžia na iný účely. Ak boli vytvorené na použitie v dApp, ich účel bude závisieť od samotnej aplikácie. V niektorých prípadoch sa týkajú funkcií, ako sú hlasovacie práva. V iných prípadoch sa používajú na transakcie v dApp (napríklad Civic) alebo na odmeňovanie používateľov za veci, ako sú napríklad zľavnené poplatky atď. (napríklad Binance).



Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0