dnes 18:16 -

Rast aktivity v súkromnom sektore v USA sa v júni značne spomalil, keďže vysoká inflácia a klesajúca spotrebiteľská dôvera utlmili dopyt vo všetkých oblastiach. Výsledkom bolo, že prvýkrát takmer za dva roky sa znížila produkcia aj počet nových objednávok. TASR o tom informuje na základe výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global.

Podľa rýchleho odhadu kombinovaný index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) pre sektory služieb aj výroby v USA, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júni klesol na 51,2 bodu z májových 53,6 bodu. To je jeho najnižšia hodnota za päť mesiacov, aj keď sa udržala nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity od jej poklesu.

Júnový index signalizuje, že americká ekonomika sa spomaľuje. Svedčí o tom aj pomalší rast aktivity v sektore služieb a prvý pokles priemyselnej výroby takmer za dva roky.

Prieskum totiž ukázal, že PMI amerického sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem od veľkých bánk po opravovne, sa v júni znížil na 51,6 z 53,4 bodu v máji, čo je tiež päťmesačné minimum. Ekonómovia pritom počítali s miernym nárastom indexu na 53,5 bodu.

A zároveň, PMI amerického výrobného sektora tento mesiac klesol na 52,4 z 57 bodov v máji, čo je výrazne pod odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 56 bodov.

Júnový PMI výrobného sektora je najnižší takmer za dva roky a podpísal sa pod neho pokles produkcie aj nových objednávok. Dôvodom je slabý dopyt klientov, vysoká inflácia, nedostatok materiálu a meškanie dodávok.

Americká ekonomika bojuje s vysokou infláciou, pričom rast spotrebiteľských cien je najrýchlejší za viac ako 40 rokov. To núti Federálny rezervný systém (Fed) agresívne sprísňovať menovú politiku.

Americká centrálna banka minulý týždeň zvýšila svoju menovú sadzbu o trištvrte percentuálneho bodu, najprudšie od roku 1994. Fed od marca zvýšil svoju základnú jednodňovú úrokovú sadzbu o 150 bázických bodov. To vyvoláva obavy, že by sa ekonomika mohla v budúcom roku zastaviť alebo prepadnúť do recesie.