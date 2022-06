Poslanci budú o návrhu na odvolanie Budaja vo štvrtok diskutovať do 19.00 h

dnes 18:01 -

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) bude vo štvrtok pokračovať len do 19.00 h. Iniciovali ju nezaradení poslanci okolo Miroslava Suju v súvislosti so situáciou s medveďmi. Diskusia k odvolávaniu Budaja by mala následne pokračovať v piatok (24. 6.) ráno. Počas piatka sa nebude v pléne hlasovať. O priebehu rokovania informoval po poslaneckom grémiu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Po ukončení schôdze k odvolávaniu šéfa envirorezortu bude plénum pokračovať v diskusii k návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Šéf parlamentu zároveň informoval, že Sulíka listom požiada, aby počas svojho vystúpenia v pléne informoval poslancov o situácii s plynom. "Som pevne presvedčený, že túto možnosť minister využije a bude nás komplexne informovať," uviedol Kollár.

Sulík by tak mal poslancom ozrejmiť, či máme dostatok na zimu, ako sú naplnené zásobníky, koľko nám priteká plynu a či je potrebné začať s reguláciou spotreby, podobne ako v Nemecku.

Predseda snemovne predpokladá, že aktuálna riadna 66. schôdza parlamentu bude pokračovať aj nasledujúci týždeň, keďže na jej programe ostalo niekoľko neprerokovaných bodov.