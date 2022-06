Uhlíková stopa logistiky: Takmer dve pätiny Slovákov by si priplatili za ekologické doručenie tovaru

Zdroj: DoDo

Správanie spotrebiteľov sa začína meniť nielen k samotným produktom, ale aj vo vzťahu k ich doručovaniu. Informáciu o uhlíkovej stope svojho nákupu by pri on-line nákupe hľadalo 36,5 % respondentov. Ukázal to prieskum na vzorke 534 respondentov, ktorý pre spoločnosť DoDo realizovala na Slovensku agentúra Nielsen. Viac ako tretina opýtaných by nemala problém zaplatiť viac za spôsob dopravy, ktorý vyprodukuje menej CO 2 .



„Podobný trend sledujeme v európskych krajinách, kde je čoraz populárnejšia udržateľná voľba doručovania tovaru,” hovorí Ivo Velíšek, CEO DoDo a dodáva, že je dôležité zákazníkom aj firmám približovať, akým spôsobom dokáže logistika na poslednej míli šetriť emisie. „Medzi obchodníkmi aj zákazníkmi je nízke povedomie o doručovaní, ktoré berie ohľad na životné prostredie. Slovenský a český trh má veľký potenciál a môže byť na špičke Európy nielen z hľadiska počtu e-shopov, ale aj kvality poskytovaných služieb. Aj naďalej je preto dôležité vzdelávať trh a hovoriť o moderných prístupoch, ako zónová logistika či využívanie dát na zvyšovanie efektivity celého procesu doručovania,” uviedol Ivo Velíšek.

Podobné pozorovania zo Spojeného kráľovstva zverejnila vo svojej správe platforma Sendcloud. Podľa nej by si až 8 z 10 spotrebiteľov priplatilo za ekologickejšiu formu doručenia. Sedem z desiatich sa tiež domnieva, že pomôcť zabezpečiť informácie o emisiách CO 2 pri doručovaní zásielok by mohla značka dôveryhodnosti. Tá by ukázala, či on-line predajca aktívne znižuje alebo kompenzuje emisie.

Jedna z možností, ako podporiť nízkoemisné doručovanie aj na Slovensku by mohla začínať už v nákupnom košíku online obchodu. Podľa výsledkov prieskumu na britskom trhu by zákazníci uvítali, ak by popri štandardnom spôsobe doručenia existovala ekologickejšia voľba, ktorá by bola špeciálne zvýraznená.





Dáta sú dôležitým know-how

DoDo poskytuje logistické služby založené na dátach, ktoré uľahčujú doručovanie objednávok. S využitím pokročilých technológií sa snaží znižovať negatívny dopad prepravy tovaru na mestské životné prostredie.

S rozvíjajúcou sa infraštruktúrou na nabíjanie elektromobilov sa aj na Slovensku zvyšuje počet elektrických áut, ktoré do svojich flotíl zaraďujú logistické firmy. Alternatívny pohon však dokáže ekologizovať dopravu len po istú hranicu - nerieši problém s poloprázdnymi autami na cestách.

„Udržateľnosť môžeme vnímať rôznou optikou. V našej flotile máme momentálne 80 % áut na CNG, jedna pobočka je kompletne elektrická a elektromobilitu chceme aj ďalej rozvíjať. Alternatívny pohon vo vozidlách naštartoval obrovskú zmenu, ktorú dokážeme ešte umocniť využitím predikcie dopytu, ekologickými časovými slotmi a zónovou logistikou s cieľom minimalizácie zbytočne prejdených kilometrov,” dodáva Ivo Velíšek.

Momentálna situácia na trhu kladie vysoké nároky na prepravcov, ktorí musia napĺňať veľký objem objednávok a znižovať čas ich doručovania. Podľa spoločnosti DoDo by dopad doručovania na životné prostredie pomohlo znížiť zavedenie časových slotov, ktoré by mali fixnú kapacitu a boli rozdelené medzi zákazníkov v rozvozových zónach. Logistická firma má tak možnosť regulovať dopyt a pomáha ho efektívne zacieliť. V kombinácii s koncentráciou zásielok v mikrozónach môže prispieť k zníženiu počtu áut v uliciach.