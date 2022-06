dnes 17:01 -

Starostlivosť o seniorov a dôstojná staroba sú jednou z priorít prezidentky SR. Zuzana Čaputová to uviedla v stredu na 12. sneme Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS).

"Do prezidentského úradu som vstúpila s tým, že starostlivosť o seniorov a dôstojná staroba sú jednou z mojich priorít. Zaslúžite si plnú pozornosť, dôstojný život a príležitosť na sebarealizáciu," vyhlásila.

Upozornila, že pandémia koronavírusu dôchodcov zasiahla najviac, častokrát v samote či izolácii. Potrebujú podľa nej viac solidarity, aby mohli žiť dôstojne. Hlava štátu preto od jesene minulého roka upozorňuje vládu, aby pomáhala adresne tým, ktorých sa zdražovanie týka najviac. "Medzi nimi sú aj dôchodcovia a najmä takí, ktorí žijú sami," zdôraznila.

Keď vláda navrhla predčasné vyplatenie 13. dôchodkov, promptne tento zákon podpísala. Zároveň však upozornila, že nejde o pomoc naviac, ale niečo, s čím sa pôvodne počítalo v decembri. "Privítala som aj jednorazovú kompenzáciu, ktorá aspoň čiastočne zmierňuje aktuálny nárast cien. Dnes pomáha (vláda) úzkej skupine seniorov, ktorej nevznikol nárok na dôchodok. Tvrdenie, že dôchodcom najviac pomáhať netreba, lebo časť z nich pokryl očkovací bonus, bolo naozaj nevhodné," poznamenala Čaputová.

Aktuálny protiinflačný balíček nebol podľa prezidentky odpoveďou na problémy dôchodcov, zameral sa len na rodiny s deťmi, a to celoplošne bez ohľadu na sociálnu situáciu. "Mrzí ma, že jeho obsah s vami nikto nekonzultoval. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa ho rozhodla poslancom vrátiť do parlamentu a využila som právo veta," oznámila. Po tom, ako poslanci Národnej rady SR v stredu jej veto prelomili, zákon v namietanej časti pošle na preskúmanie Ústavnému súdu.

Prezidentka podľa svojich slov nechce, aby seniori stratili dôveru v štát, v ktorom prežili a odpracovali väčšiu časť svojho života. "Chcem vás ubezpečiť, že za vás budem bojovať a neprestanem, kým vláda neprijme také sociálne opatrenia, ktoré pod vami roztiahnu dostatočne pevnú sociálnu sieť, cez ktorú nikto neprepadne. Budem pritom veľmi rada spolupracovať s vami, s JDS," podčiarkla.

Hlava štátu opätovne vyzvala vládu, aby prijala dostatočné a efektívne protiinflačné opatrenia. "Musia to byť opatrenia, ktoré sú opakované, dostatočne nápomocné, ale najmä adresné," dodala Čaputová.