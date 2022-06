Ceny poistenia kvôli vojne na Ukrajine rastú, Rusku to prospieva 

Zdroj: the conversation

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:10 -

To sa však nemusí stať, pretože Rusko robí kroky na prekonanie samotného problému. Národná štátna zaisťovňa, RNRC, údajne nastupuje, aby nahradila západné poisťovne poistením flotíl a ich nákladu. Rusko teraz tiež poskytne zodpovednosť voči tretím stranám a krytie environmentálnych škôd namiesto klubov ochrany a odškodnenia (P&I). Ak budú tieto zmeny dlhodobo životaschopné, bude to znamenať, že časť biznisu, ktorá predtým smerovala väčšinou do európskych a britských poisťovacích spoločností, sa teraz ponechá Rusku.



Toto je len jeden z mnohých spôsobov, akým je západné poisťovníctvo ovplyvnené vojnou na Ukrajine. Poisťovne už teraz čelia vážnym stratám zo sankcií prijatých v marci, ktoré zakazujú poskytovanie rôznych druhov krytia na činnosti súvisiace s Ruskom. To má významný dominový efekt pre podnikanie a spoločnosť.



Poisťovníctvo a geopolitika

Poisťovníctvo prevyšuje HDP všetkých krajín sveta okrem Číny a USA. Odhaduje sa, že má hodnotu viac ako 5 biliónov USD v poistnom vyplatenom v roku 2021 a v roku 2022 má vzrásť o 10 %.



Všetci sme zvyknutí myslieť si, že poisťovne chránia ľudí a spoločnosti pred rizikami, ale za tým sa skrýva ďalšia skupina špecializovaných spoločností známych ako zaisťovatelia. Títo hráči poisťujú riziká poisťovní, povedzme, straty vyplývajúce z poistných udalostí, inými slovami, ponúkajú poistenie na uzatvorené poistenie. V niektorých prípadoch existujú zložité siete poistenia a zaistenia, aby sa zabezpečila primeraná ochrana rizika.







Pred februárovou inváziou na Ukrajinu sa vyskytli prípady, keď sa sankcie proti Rusku týkali aj poisťovníctva. Keď USA vyvíjali tlak na Nemecko, aby opustilo svoj projekt plynovodu NordStream 2, poisťovne a zaisťovne boli medzi tými, ktoré sa stiahli, kým Bidenova administratíva nezmiernila svoj prístup.



Tentokrát je to úplne iný level. Boli vznesené nároky na politiky týkajúce sa letectva, námornej dopravy, obchodných úverov, kybernetického a politického rizika. To len prispieva k relatívne miernemu vystaveniu priemyslu celkovo, ale potenciálne dlhodobé účinky sú iná vec. Odkedy boli v marci uvalené západné sankcie, hlavní hráči ako Lloyd's of London, Swiss Re a SCOR a makléri ako Marsh, Aon a Willis Towers Watson prestali prijímať nové obchody z Ruska. So značným množstvom poistenia, ktoré sa predtým poskytovalo ruským sektorom, ako je napríklad letectvo a vesmír v Londýne a New Yorku, ide o veľký posun.



Dostali sme sa do situácie, keď svetové lietadlá už nelietajú cez Rusko. To zvyšuje perspektívu rokov, ak nie desaťročí nárokov majiteľov až 600 zabavených lietadiel, z ktorých mnohé sú prenajaté.



Spočítanie nákladov

Odhadnúť celkový zásah do západného poisťovníctva od zhoršenia vzťahov s Ruskom nie je jednoduché. V neposlednom rade to závisí od toho, do akej miery sa súčasná kríza zhorší a či možno dosiahnuť politické alebo vojenské riešenie.



Začiatkom apríla správa od S&P Global predpovedala, že straty pre špecializované kategórie, ako je letectvo, námorné a politické riziko, budú v rozsahu 16 až 35 miliárd USD. Len Lloyd's of London v marci hlásila, že čelí výplatám v oblasti letectva a kozmického priestoru medzi 1 miliardou USD a 4 miliardami USD , čo je 1 % jej prémií.



Odvetvie by mohlo byť ovplyvnené výplatami nárokov na jedno alebo dokonca dve desaťročia, čo by medzičasom pôsobilo ako brzda súvah poisťovateľov. Tí, ktorí ešte nepreložili svoje ruské podnikanie, tiež riskujú, že ich zabaví ruská vláda.



V rovnakom čase sa poistné zvyšuje a zvyšuje, pretože poisťovatelia sa snažia nahradiť svoje straty vo všetkých kategóriách okrem životného poistenia. Globálne poistné za letecké poistenie sa údajne zdvojnásobilo, pretože poisťovatelia sa snažia chrániť svoje ziskové rozpätia. Výrazne vzrástli aj prémie za ropné tankery a ďalší dôležitý náklad v Čiernom mori, ako sú poľnohospodárske produkty a produkty z obilnín. To všetko sa premietne do vyšších cien pre spotrebiteľov a podniky, a to aj bez ohľadu na všetky ostatné súčasné inflačné tlaky.



Ďalšou postihnutou oblasťou je kybernetické poistenie , ktoré chráni pred rizikami kybernetických útokov. Rusko sa spája s početnými kybernetickými útokmi vo vzťahu k Ukrajine aj iným krajinám sa zvýšil dopyt po kybernetickom poistení, ktoré je však čoraz ťažšie získať, a preto ceny stúpajú do špirály.



Rusko je vo veľkej miere potenciálnym víťazom tejto situácie. Za predpokladu, že sankcie budú pokračovať, je pravdepodobné, že západné poisťovne budú čoraz častejšie nahrádzané ruskými poisťovňami (a tými z krajín, ktoré považuje Rusko za priateľské). Napríklad RNRC, Ruská národná zaisťovňa, už nahrádza západných zaisťovateľov vo vzťahu k iným nákladom okrem ropy. Rusko môže tiež nasledovať model použitý v Iráne, kde boli v reakcii na sankcie zriadené rôzne nové štátom garantované zaisťovacie fondy, spoločnosti, P&I kluby a spolupoistenia (viacero spoločností poskytujúcich krytie).



Ruské sankcie a vynútený odchod západných firiem z ruského trhu zanechávajú Rusku to šťastie, že má interné, zdedené odborné znalosti a znalosti v oblasti poistenia a zaistenia, za ktoré neplatilo. Zatiaľ čo západné poisťovacie firmy musia absorbovať dopad sankcií, nie je úplne jasné, že ich ruské náprotivky budú trpieť rovnakým spôsobom.