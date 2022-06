I. Matovič: Bola reálna možnosť, že za veto zahlasuje z OĽANO viac ľudí

dnes 16:16 -

Približne desať ľudí z klubu OĽANO chcelo pôvodne hlasovať za pripomienky prezidentky pri takzvanej protiinflačnej pomoci. Dozvedeli sa však, že SaS spravila "komplot" s "fašistami", so Smerom-SD a nezaradenými poslancami pôsobiacimi v Hlase-SD. To zmenilo ich rozhodnutie. V stredu po prelomení veta prezidentky to vyhlásil minister financií a líder OĽANO Igor Matovič.

"Bola reálna možnosť, že za veto pani prezidentky zahlasuje z nášho poslaneckého klubu o dosť viac ľudí. Ale zároveň s týmito ľuďmi bola dohoda, že ak sa dozvieme na poslednú chvíľu, že by prišlo k nejakému spiknutiu SaS s fašistami z Republiky, so Smerom a s Pellegrinim, tak v tom prípade sa zariadia," skonštatoval Matovič.

Dodal, že túto informáciu dostali asi 20 minút pred hlasovaním a sám o tom informoval poslancov OĽANO. Na základe toho sa podľa neho títo poslanci rozhodli nepodporiť veto prezidentky. "Ešte tesne pred hlasovaním prebiehalo kľúčové rokovanie vzadu v poslaneckom salóniku dvoch predsedov politických strán," tvrdí Matovič.

V súvislosti s opätovným schválením balíčka premiér Eduard Heger (OĽANO) poznamenal, že pre stabilitu koalície je veľmi dôležité, že klub OĽANO zostal jednotný. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš skonštatoval, že keď všetci okrem jedného hlasujú za, považuje to za jednotný klub.

Národná rada (NR) SR v stredu prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákon schválilo plénum v pôvodnom znení a odmietlo pripomienky hlavy štátu. Na voľnočasové aktivity tak dostanú deti od päť do 18 rokov každý mesiac 60 eur. Zvýši sa suma daňového bonusu aj prídavok na dieťa.