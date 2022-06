Európania podporujú spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ

dnes 17:16 -

Takmer polovica Európanov si myslí, že zabezpečenie stabilných dodávok potravín v EÚ a za každých okolností by malo byť hlavným cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vyplýva z utorok zverejneného prieskumu Eurobarometra o poľnohospodárstve a spoločnej poľnohospodárskej politike.

Okrem toho viac ako polovica respondentov (55 %) dodáva, že spoločná agropolitika by mala prispieť aj k zabezpečeniu primeraných cien potravín pre spotrebiteľov. Od roku 2020 sa tento názor presadil v 20 krajinách EÚ a bol najčastejšou odpoveďou v Grécku (76 %), Cypre (75 %), Bulharsku (62 %), Maďarsku (61 %) a Česku (58 %).

Tomu, že spoločná poľnohospodárska politika účinne prispieva k stabilným dodávkam potravín a primeraným cenám, verí 79 % Európanov (86 % Slovákov), respektíve 65 % ľudí v EÚ (55 % Slovákov).

Prieskum ukázal, že 60 % Európanov si myslí, že hlavným poslaním spoločnej agropolitiky je poskytovanie bezpečných, zdravých a udržateľných potravín vysokej kvality.

Respondenti vyjadrili obavy, že zmena klímy čoraz viac ovplyvňuje poľnohospodársku činnosť a až 92 % Európanov súhlasí s tým, že extrémne prejavy počasia (záplavy, suchá), môžu mať vplyv na zásobovanie potravinami a potravinovú bezpečnosť v EÚ.

Slováci podobne ako zvyšok EÚ súhlasia s tým, že troma najväčšími rizikami pre potravinovú bezpečnosť sú extrémne prejavy počasia, nedostatok alebo degradácia prírodných zdrojov a zmenšujúci sa počet fariem.

Zatiaľ čo veľká časť respondentov (58 %) tvrdí, že poľnohospodárstvo už významne prispelo k boju proti zmene klímy a že spoločná agropolitika pomáha pri ochrane životného prostredia a riešení zmeny klímy (65 %), dve tretiny (67 %) sa domnievajú, že farmári by stále mohli urobiť viac zmenou spôsobu svojej práce, aj keď by to znamenalo, že agrosektor EÚ bude globálne menej konkurencieschopný.

Spolu 60 % Európanov a 40 % Slovákov tvrdí, že sú ochotní zaplatiť viac za agroprodukty, ktoré sa vyrábajú spôsobom obmedzujúcim ich uhlíkovú stopu.

Zároveň 87 % Európanov a 85 % Slovákov uvádza krátky dodávateľský reťazec ako dôležitý faktor pri ich rozhodovaní o kúpe potravinových výrobkov. Až 70 % Európanov sa domnieva, že Únia prostredníctvom agropolitiky plní svoju úlohu pri zabezpečovaní udržateľného spôsobu výroby potravín.

Na otázku o biopotravinách si 92 % Európanov myslí, že sú drahšie ako iné potravinové produkty a vyše 40 % opýtaných uviedlo, že nájsť bioprodukty v ich miestnych obchodoch a supermarketoch je ťažké. Na národnej úrovni však existujú v tomto bode značné rozdiely.

Celkom 95 % respondentov v EÚ a 97 % Slovákov sa domnieva, že poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti sú dôležité pre budúcnosť.

Spoločná poľnohospodárska politika oslavuje 60. výročie a na otázku, či respondenti počuli o podpore, ktorú EÚ poskytuje farmárom prostredníctvom tejto politiky, 70 % vo všetkých 27 členských štátoch uviedla, že áno. Väčšina súhlasí s tým, že táto politika prispieva k povzbudzovaniu mladých ľudí, aby vstúpili do agrosektora a k zvyšovaniu počtu pracovných miest v poľnohospodárstve a potravinárstve. Tiež sa domnievajú, že zohráva úlohu pri znižovaní rozdielov v rozvoji rôznych regiónov a území EÚ. Celkovo 76 % uviedlo, že agropolitka prospieva všetkým európskym občanom a nielen poľnohospodárom.

Prieskum sa uskutočnil v 27 členských štátoch EÚ medzi 21. februárom a 21. marcom 2022 na vzorke 26.512 respondentov (1020 Slovákov).