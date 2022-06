Deutsche Bank: Inflácia je najväčším jedom pre globálnu ekonomiku, keďže riziko recesie rastie

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

včera 16:49 -

Inflácia spotrebiteľských cien v eurozóne dosiahla v máji nové rekordné maximum 8,1 % a ECB na svojom júlovom zasadnutí potvrdila svoj zámer začať zvyšovať úrokové sadzby.



Vedúci predstavitelia centrálnych bánk a ekonómovia na celom svete uznali, že agresívne sprísnenie, ktoré môže byť nevyhnutné na potlačenie inflácie, by mohlo viesť k riziku, že sa ekonomiky prepadnú do recesie, pričom rast sa už spomaľuje v dôsledku kombinácie globálnych faktorov.



Blízkosť Európy k vojne na Ukrajine a jej závislosť od dovozu ruskej energie robí kontinent jedinečne zraniteľným. „Jedna vec je jasná: ak dôjde k náhlemu zastaveniu dodávok ruského plynu, pravdepodobnosť, že recesia príde skôr, je samozrejme oveľa vyššia. O tom niet pochýb,“ povedal Sewing v exkluzívnom rozhovore pre televíziu CNBC. „Povedal by som však, že celkovo máme takú náročnú situáciu, že pravdepodobnosť recesie aj v Nemecku alebo v Európe v roku 2023 alebo o rok neskôr je vyššia, ako sme ju videli v ktoromkoľvek z predchádzajúcich rokov. Nie je to len dôsledok tejto hroznej vojny, ale pozrite sa na infláciu, pozrite sa, čo to znamená pre menovú politiku.”







Spolu s infláciou vyplývajúcou z vojny na Ukrajine a súvisiacich sankcií voči Rusku boli dodávateľské reťazce zabrzdené aj oživujúcim sa dopytom po pandémii a návratom opatrení na kontrolu Covid-19, najmä v Číne. „Toto je náročná situácia, máme tri, štyri hnacie sily, ktoré môžu vážne ovplyvniť ekonomiku, a to všetko je spojené v jednom a tom istom čase, čo znamená, že na ekonomiku je vyvíjaný veľký tlak. Pravdepodobnosť recesie v Európe, ale aj v USA, je dosť vysoká,“ povedal Sewing.



Vzhľadom na tento súbeh výziev Sewing povedal, že sa čoraz viac zdráha spoliehať na tradičné modely, keďže ekonomika čelí „dokonalej búrke“ „troch alebo štyroch skutočných pák, ktoré môžu na konci dňa spôsobiť recesiu“.



Sewing dodal, že najväčším problémom zostáva inflácia. „Povedal by som, že inflácia je niečo, čo ma skutočne znepokojuje najviac, a preto si myslím, že signál, ktorý sme dostali od centrálnych bánk, či už Fed-u, ale teraz aj ECB, je správny signál. Musíme bojovať s infláciou, pretože inflácia je nakoniec najväčším jedom pre ekonomiku.”