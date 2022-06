Osem bežných kryptomenových podvodov a ako sa im vyhnúť

Zdroj: trader 2.0

Pokiaľ sa do sveta dostane nová technológia, podvodníci budú naďalej hľadať miesto, kde sa im bude dariť. Bitcoin, aj ostatné kryptomeny, bohužiaľ dáva podvodníkom s kryptomenami zaujímavú príležitosť, pretože ide o digitálne meny bez hraníc. Decentralizovaná povaha Bitcoinu vám umožňuje mať úplnú kontrolu nad svojimi investíciami. Sťažuje však tiež vymedzenie riadneho regulačného rámca a rámca presadzovania práva. Ak sa podvodníkom podarí oklamať vás aby ste pri používaní kryptomien robili chyby, môžu nakoniec ukradnúť vaše BTC a pre vrátenie vaších kryptomien už prakticky nemôžete urobiť nič.

To znamená, že je zásadné pochopiť, ako podvodníci fungujú a naučiť sa, ako identifikovať potenciálne podvody. Existuje veľa kryptomenových podvodov, na ktoré si treba dávať pozor, niektoré sú však bežnejšie ako iné. Z tohto dôvodu sa pozrieme na osem bežných podvodov a na to, ako sa im môžete vyhnúť.

Vydieranie

Vydieranie je známa metóda, ktorú podvodníci používajú na vyhrážanie sa ostatným vydaním citlivých informácií, pokiaľ nie sú nejako preplatení. Táto náhrada zvyčajne prichádza vo forme kryptomien, najmä Bitcoinu.

Vydieranie funguje tak, že podvodníci buď nájdu alebo vymyslia citlivé informácie o vás a tieto informácie využijú na to, aby vás prinútili poslať im Bitcoiny alebo iné formy peňazí.

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť podvodníkom, ktorí vás vydierajú, je opatrnosť pri výbere prihlasovacích údajov, webov, ktoré navštevujete on-line a komu dávate svoje informácie. Je tiež rozumné používať dvojfaktorovú autentifikáciu, kedykoľvek je to možné. Ak sú informácie, ktorými vás vydierajú nepravdivé a vy to viete, môžete byť v jasnej výhode.

Falošné burzy

Ako názov napovedá, falošné burzy sú podvodné kópie legitímnych kryptobúrz. Spravidla sa tieto podvody budú prezentovať ako mobilné aplikácie, ale môžete ich nájsť aj ako desktopové aplikácie alebo falošné weby. Musíte byť opatrní, pretože niektoré falošné burzy sú veľmi podobné tým pravým. Na prvý pohľad môžu vyzerať legitímne, ale ich cieľom je ukradnúť vaše peniaze.

Tieto falošné burzy zvyčajne priťahujú obchodníkov a investorov kryptomien tým, že ponúkajú kryptomeny zadarmo, konkurenčne výhodné ceny, nízke poplatky za obchodovanie a dokonca aj dary.

Ak sa chcete vyhnúť podvodom na falošnej burze, mali by ste si skutočnú adresu URL označiť záložkou a pred prihlásením ju vždy skontrolovať. Môžete tiež použiť napríklad aplikáciu Binance Verify na kontrolu legitimity adries URL, telegramových skupín, účtov na Twitteri a ďalších.

Pokiaľ ide o mobilné aplikácie, nezabudnite overiť informácie o vývojárovi, počet stiahnutí, recenzií a komentárov.

Falošné darčeky

Falošné darčeky sa používajú na to, aby vás okradli tak, že výmenou za malý vklad vám ponúknu niečo zadarmo. Podvodníci vás zvyčajne požiadajú, aby ste najskôr poslali prostriedky na bitcoinovú adresu, aby ste mohli na oplátku získať viac Bitcoinov (napr. „pošlite 0,1 BTC a získajte 0,5 BTC“). Pokiaľ ale urobíte tieto bitcoinové transakcie, nič nedostanete a svoje prostriedky už nikdy neuvidíte.

Falošné darčeky sa najčastejšie vyskytujú na Twitteri a iných platformách sociálnych médií, kde sa podvodníci pripájajú k populárnym tweetom, virálnym novinkám alebo oznámeniam (napríklad aktualizácia protokolu alebo nadchádzajúce ICO).

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť falošným podvodom s rozdávaním, je nikdy sa nezúčastňovať na žiadnom rozdávaní, kde sa od vás vyžaduje, aby ste najskôr poslali niečo hodnotné. Legitímne darčeky nikdy nebudú vyžadovať finančné prostriedky.

Phishing na sociálnych sieťach

Phishing na sociálnych sieťach je bežný kryptomenový podvod, ktorý podobne ako falošné darčeky s najväčšou pravdepodobnosťou nájdete na sociálnych sieťach. Podvodníci vytvoria účet, ktorý vyzerá ako niekto s vysokou úrovňou autority v krypto priestore (označuje sa to aj ako odcudzenie identity). Ďalej ponúknu falošné darčeky prostredníctvom tweetov alebo prostredníctvom priamych chatových správ.





Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť podvodom prostredníctvom phishingu v sociálnych sieťach, je dvojitá kontrola osoby, ktorá v skutočnosti tvrdí, že je ňou. Na určitých platformách sociálnych médií to zvyčajne existujú ukazovatele, napríklad modré značky na Twitteri a Facebooku.

Copy-and-paste malware

Malware na kopírovanie a vkladanie je veľmi zákerný spôsob, ako ukradnúť vaše prostriedky. Tento typ malwaru unáša vaše údaje zo schránky a ak si nedáte pozor, pošlete peniaze priamo podvodníkom.

Povedzme, že chcete poslať platbu BTC vášmu priateľovi Bobovi. Ako obvykle vám pošle svoju bitcoinovú adresu, aby ste ju mohli skopírovať a vložiť do svojej bitcoinovej peňaženky. Ak je však vaše zariadenie napadnuté malwarom na kopírovanie a vkladanie, adresa podvodníka automaticky nahradí Bobovu adresu v okamihu, keď ju vložíte. To znamená, že akonáhle bude vaša bitcoinová transakcia odoslaná a potvrdená, vaša BTC platba bude v rukách podvodníka a Bob nedostane nič.

Aby ste sa vyhli tomuto typu podvodu, musíte byť so svojím počítačovým zabezpečením veľmi opatrní. Dávajte si pozor na podozrivé správy alebo e-maily, ktoré môžu obsahovať infikované prílohy alebo nebezpečné odkazy. Venujte pozornosť webovým stránkam, ktoré prehliadate, a softvéru, ktorý inštalujete do svojich zariadení. Mali by ste tiež zvážiť pravidelnú inštaláciu antivírusu a skenovanie na prítomnosť hrozieb. Je tiež dôležité udržiavať operačný systém vášho zariadenia aktualizovaný.

Phishingové e-maily

Existuje niekoľko druhov phishingu. Jedným z najbežnejších je použitie phishingových e-mailov, ktoré sa vás pokúšajú oklamať stiahnutím infikovaného súboru alebo kliknutím na odkaz, ktorý vás vedie na škodlivý web, ktorý sa javí ako legitímny. Tieto e-maily sú obzvlášť nebezpečné, keď napodobňujú produkt alebo službu, ktorú často používate.

Podvodníci zvyčajne pošlú správu s výzvou, aby ste podnikli okamžité kroky na zabezpečenie svojho účtu alebo finančných prostriedkov. Môžu vás požiadať, aby ste aktualizovali informácie o svojom účte, obnovili heslo alebo nahrali dokumenty. Vo väčšine prípadov je ich cieľom zhromaždiť vaše prihlasovacie údaje, aby ste sa pokúsili hacknúť váš účet.

Prvým krokom k zabráneniu podvodným e-mailovým podvodom je kontrola, či e-maily pochádzajú z pôvodného zdroja. Ak máte pochybnosti, môžete tiež priamo kontaktovať spoločnosť a potvrdiť, že e-mail, ktorý ste dostali je od nej. Po druhé, môžete umiestniť kurzor myši na e-mailové odkazy (bez kliknutia) a skontrolovať, či majú adresy URL pravopisné chyby, neobvyklé znaky alebo iné nezrovnalosti.

Aj keď nenájdete „červené vlajky“, mali by ste sa vyhnúť klikaniu na odkazy. Ak potrebujete získať prístup do svojho účtu, mali by ste to urobiť inými spôsobmi, napríklad manuálnym zadaním adresy URL alebo použitím záložiek.

Ponziho schémy a pyramídové hry

Ide o dva z najstarších finančných podvodov v histórii. Ponziho schéma je investičná stratégia, ktorá vypláca výnosy starším investorom z peňazí nových investorov. Keď podvodník už nemôže prilákať nových investorov, peniaze prestanú prúdiť. OneCoin bol dobrým príkladom krypto Ponziho schémy.

Pyramídová hra je obchodný model, ktorý platí členom na základe počtu nových členov, ktorí sa zaregistrujú. Ak nie je možné zaregistrovať žiadnych nových členov, tok peňazí sa zastaví.

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť niektorému z týchto systémov, je uskutočniť prieskum kryptomien, ktoré kupujete. Ak je hodnota kryptomeny čisto závislá od vstupu nových investorov alebo členov, pravdepodobne ste sa ocitli v Ponziho schéme alebo pyramídovej hre.

Ransomware

Ransomware je typ škodlivého softvéru, ktorý buď zablokuje mobilné alebo počítačové zariadenia obete, alebo im zabráni v prístupe k cenným údajom - pokiaľ nie je zaplatené výkupné (zvyčajne v BTC). Tieto útoky môžu byť obzvlášť deštruktívne, keď sú zamerané na nemocnice, letiská a vládne agentúry.

Ransomware zvyčajne zablokuje prístup k dôležitým súborom alebo databázam a hrozí, že ich vymaže, ak platbu nedostane pred stanoveným termínom. Ale bohužiaľ neexistuje záruka, že útočníci splnia svoj sľub.

Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste sa ochránili pred útokmi ransomvéru:

Nainštalujte si antivírus a udržujte svoj operačný systém a aplikácie aktuálne.

Neklikajte na reklamy a podozrivé odkazy.

Dajte si pozor na prílohy e-mailov. Mali by ste byť obzvlášť opatrní pri súboroch, ktoré končia príponami .exe, .vbs alebo .scr.

Súbory pravidelne zálohujte, aby ste ich v prípade infikovania mohli obnoviť.

Užitočné rady týkajúce sa prevencie ransomwaru a bezplatné nástroje na obnovenie nájdete na stránke NoMoreRansom.org.

Na záver

Existuje veľa kryptomenových podvodov, na ktoré si treba dať pozor. Vedieť, ako tieto podvody fungujú, je však dôležitým prvým krokom k tomu, ako sa im úplne vyhnúť. Ak sa môžete vyhnúť týmto najbežnejším podvodom, budete môcť udržiavať svoje kryptomeny v bezpečí.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0