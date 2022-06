Turbulencie na trhu s ropou môžu trvať aj 5 rokov, varoval šéf ExxonMobilu

dnes 15:46 -

Spotrebitelia musia byť pripravení aj na to, že turbulencie na trhu s ropou môžu trvať až päť rokov. Vyhlásil to v utorok šéf spoločnosti ExxonMobil Darren Woods. Poukázal pritom na nízke investície do novej ťažby a pandémiu nového koronavírusu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Energetickými trhmi otriasla invázia Ruska na Ukrajinu. A zatiaľ čo Moskva, ktorá pre vojnu čelí sankciám Západu, obmedzila export energií do Európy, Brusel oznámil plány, ako sa v nadchádzajúcich rokoch zbaviť závislosti od ruských fosílnych palív.

ExxonMobil sa stal štvrtým zahraničným partnerom Kataru v projekte na rozšírenie ťažby a export skvapalneného zemného plynu (LNG). Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Woods však v utorok upozornil, že svet čelí veľkej neistote.

Woods na Katarskom ekonomickom fóre skonštatoval, že v najbližších troch až piatich rokoch bude pokračovať pomerne napätá situácia na trhu s ropou. To, ako sa to premietne do cien, bude závisieť od dopytu, čo je ťažké predvídať.

Okrem nedostatočných investícií do hľadania nových zdrojov ropy v rokoch 2014 - 2015 Woods pripomenul, že pandémia skutočne pripravila toto odvetvie o značnú časť príjmov. Firmy aj vlády musia preto uvažovať v dlhšom časovom horizonte. A ak ich politika nebude "premyslenejšia", premietne sa to do volatility a diskontinuity na trhu.

Zástupcovia energetického priemyslu na Blízkom východe v tejto súvislosti zopakovali výzvy na lepšie plánovanie v spotrebiteľských krajinách.

Kuvajt na podujatí informoval, že začal prvý prieskum ložísk vo svojich pobrežných vodách a buduje tiež najväčšiu rafinériu na svete.

Prvá pobrežná vrtná súprava dorazila do Kuvajtu pred týždňom a čoskoro bude uvedená do prevádzky. A nová rafinéria by mohla spustiť výrobu do konca roku 2022. S kapacitou 615.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne bude najväčšia na svete a pomôže uspokojiť zvýšený dopyt z Európy a iných krajín.

Katarský minister energetiky Saad Šerida al-Kaabi medzitým kritizoval "démonizáciu" ropných spoločností a neočakávané dane pre ropné firmy, ktoré navrhujú mnohé vlády. Dodal, že si nespomína, že by vlády zareagovali, keď ropné spoločnosti na začiatku pandémie strácali peniaze a cena texaskej ropy WTI bola záporná.

ExxonMobil získal 6,25 % podiel v projekte na rozšírenie katarského ložiska North Field, ktoré obsahuje najväčšie svetové zásoby zemného plynu. Jeho podiel je rovnaký ako v prípade francúzskej spoločnosti TotalEnergies, zatiaľ čo talianska firma Eni a americká ConocoPhillips majú v projekte každá podiel vo výške 3,13 %. Najväčší, 75 % podiel v ňom má katarská štátna firma QatarEnergy, ktorá nevylúčila malý podiel v projekte aj pre čínskeho partnera.