Vlády v eurozóne by podľa guvernérov nemali očakávať bezpodmienečnú podporu ECB

ECB prisľúbila nové opatrenia, aby zabránila tzv. fragmentácii alebo veľkým rozdielom medzi výnosmi z dlhopisov najzadlženejších krajín eurozóny, ako je napríklad Taliansko, a finančne disciplinovaným a z hľadiska dlhu bezpečným Nemeckom po náhlom, prudkom zvýšení tohto rozpätia.



Guvernér slovenskej centrálnej banky Peter Kažimír a jeho fínsky kolega Olli Rehn nastavili vysoko latku pre akékoľvek intervencie ECB na dlhopisovom trhu.

Kažimír totiž povedal, že obmedzovať rozpätia nie je úlohou iba ECB, keďže sú spôsobené aj ekonomickou slabosťou niektorých krajín a neúplnou architektúrou eurozóny ako menovej únie bez fiškálneho zabezpečenia.



"Keď hovoríme o fragmentácii, často klopeme na nesprávne dvere, a kľúčovou a podstatnou otázkou pre ekonomiky krajín je, aby sa modernizovali, inovovali, boli odolnejšie voči týmto problémom," povedal novinárom v Bratislave.



Rehn zase vyhlásil, že žiadna krajina nebude automaticky oprávnená využívať výhody pripravovaného nového nástroja ECB určeného na obmedzenie fragmentácie, čo je možný odkaz na podmienky spojené s akýmkoľvek nákupom dlhu nejakej krajiny Európskou centrálnou bankou.



Zdroje z ECB minulý týždeň naznačili, že banka pravdepodobne pripojí k systému nejaké podmienky, ako napríklad dodržiavanie ekonomických odporúčaní Európskej komisie.



Rehn na tlačovej konferencii v Helsinkách skonštatoval, že banka automaticky nepríde na pomoc a tá sa nebude prideľovať len na základe jediného kritéria. Dodal, že Rada guvernérov ECB bude musieť mať dostatok priestoru na posúdenie situácie.



ECB minulý týždeň predstavila plány na vytvorenie nového nástroja, ale neposkytla žiadne podrobnosti a komentáre jej členov odvtedy signalizujú, že zatiaľ neexistuje dohoda o tom, ako by mal vyzerať.



Ignazio Visco z talianskej centrálnej banky minulý týždeň označil rozpätie medzi výnosmi z 10-ročných dlhopisov Talianska a Nemecka za neoprávnene vysoké, keďže prekročilo 200 bázických bodov, pričom by malo byť nižšie ako 150 bodov.



Lotyšský guvernér Martins Kazaks zase povedal, že ECB by sa nemala zameriavať na konkrétne úrovne rozpätia, ale mala by jednoducho zabezpečiť, aby sa jej úrokové sadzby preniesli do všetkých kútov eurozóny.