Rubeľ je silnejší ako pred vojnou: Sankcie umožnili Rusku vrátiť sa do normálnejšej finančnej situácie

Hneď potom, čo Rusko napadlo Ukrajinu a zasiahli západné sankcie, cena rubľa sa prepadla a suma potrebná na získanie jedného amerického dolára sa rapídne zvýšila z približne 78 na 138. Dnes má americký dolár hodnotu asi 57 rubľov, čo je výmenný kurz, ktorý sme nevideli asi štyri roky. Aký je dôvod tohto vývoja a čo z toho môžeme vyvodiť do budúcnosti?







Rubeľ pred vojnou

Aby sme tento vývoj pochopili, musíme sa najskôr dostať do kontextu. Výmenný kurz meny krajiny je určený kapitálovými tokmi a obchodom: inými slovami, množstvom peňazí, ktoré prichádza a opúšťa krajinu, ako aj rozdielom v hodnote medzi vývozom a dovozom. Pre rubeľ je obchod často dôležitejší, pretože Rusko je hlavným vývozcom ropy.



Cena ropy je viazaná na rubeľ, keď cena ropy stúpa, ruská mena posilňuje. Cena ropy zostáva vo všeobecnosti na vzostupe od prvej polovice roku 2020, z čoho profitoval rubeľ v období pred vojnou. Cena ruskej meny sa však nezvýšila tak, ako zvyčajne, keď je ropa silná, čo je vidieť aj v nižšie uvedenom grafe.







Je to nepochybne spôsobené vývojom prílevu kapitálu, najmä pokiaľ ide o ruský verejný dlh. Do marca 2020 podiel zahraničných (nerezidentských) investorov, ktorí vlastnia ruské štátne dlhopisy, dosiahol historické maximum 35 %. Odvtedy tento podiel v dôsledku zmien v daňových pravidlách klesol za dva roky na 18 %. Úroky z ruských vládnych dlhopisov boli pre zahraničných investorov oslobodené od dane, až kým ich zákon z 31. marca 2020 neprinútil platiť 30 % od 1. januára 2021. Po tomto oznámení zahraniční investori začali predávať svoje dlhopisy a rubeľ začal padať.



To vysvetľuje, prečo rubeľ zostal medzi marcom 2020 a inváziou vo všeobecnosti stabilný, pričom predaje vládnych dlhopisov viac než len kompenzovali vplyv vysokej ceny ropy. Stručne povedané, tento výpredaj dlhopisov bol brzdou pre rubeľ, ktorý ho stiahol nižšie, ako by to bolo v normálnych časoch. Dnes sa zdá, že tento efekt pominul, čím sa rubeľ dostal na vzostupnú dynamiku, keďže cena ropy zostáva vysoká.







Rubeľ po invázii

Keď rubeľ klesol na 138 za americký dolár v dňoch po invázii, bolo to historické minimum. Centrálna banka Ruska oznámila 24. februára niekoľko opatrení na podporu meny. Napríklad zakázala maržové transakcie, to znamená investičné transakcie uskutočnené s požičanými peniazmi a nie s dostupnými prostriedkami.



Centrálna banka využila svoje devízové rezervy aj na nákup rubľov na menových trhoch a podporila tak jeho hodnotu. Napriek tomu rubeľ naďalej klesal, čo naznačuje, že tieto opatrenia nestačia.



Tento pokles sa vysvetľuje najmä sériou západných sankcií, vrátane zmrazenia 60 % zo 643 miliárd dolárov medzinárodných rezerv Ruska 27. februára. Tieto opatrenia boli neočakávané a do dnešného dňa sa zdajú byť nepochybne najprísnejšie v histórii. Sankcie skutočne vážne obmedzili ruskú centrálnu banku v prístupe k jej aktívam v zahraničí a v jej schopnosti podporovať rubeľ.



Centrálna banka zareagovala 28. februára prijatím novej série opatrení vrátane prudkého zvýšenia ruskej globálnej úrokovej sadzby z 9,5 % na 20 % alebo limitov na prevody 9 571 eur mesačne uskutočnené obyvateľmi na bankové účty v zahraničí a pre výbery v cudzích menách.



O mesiac neskôr ruský prezident Vladimir Putin podpísal špeciálny dekrét, ktorý od „nepriateľských krajín“ vyžaduje, aby platili za ruský plyn v rubľoch.



Vysvetlenie vzostupu rubľa

Jedným z dôvodov, prečo rubeľ posilnil, sú práve tieto obmedzenia obchodovania s maržami a zahraničných investorov, ktoré výrazne znížili objemy obchodov ako zvyčajne.



Úlohu však zohrali aj ďalšie faktory mimo ruskej centrálnej banky. Cena ropy zostala vysoká. Po prepade zo 130 USD za barel ropy Brent v polovici marca na približne 100 USD o niekoľko týždňov neskôr sa cena odvtedy zotavila na približne 120 USD.



Dovoz z Ruska brzdil aj exodus zahraničných firiem a západné sankcie. To posunulo prebytok bežného účtu (rozdiel medzi prílevom a odlevom peňazí) na historické maximum , čo posilnilo menu.



Táto obchodná nerovnováha bude pravdepodobne ešte nejaký čas pokračovať, čo môže byť jeden z dôvodov, prečo Rusko zmiernilo niektoré obmedzenia prijaté vo februári až marci. Celková úroková sadzba teraz klesla na 9,5 % , teda na rovnakú úroveň ako na začiatku invázie. Obchodovanie s maržou je opäť povolené, obyvatelia si teraz môžu previesť až 50 000 dolárov mesačne na účty v zahraničných bankách.



Inými slovami, západné sankcie umožnili Rusku vrátiť sa do normálnejšej finančnej situácie. Ak to znie bolestne ironicky, môžeme si byť istý, že sankcie Rusom veľmi sťažujú míňanie týchto relatívne silných rubľov, či už na dovoz alebo v zahraničí kvôli cestovným obmedzeniam. Hoci si teda mena zachovala svoju hodnotu, jej užitočnosť sa značne oslabila. Dá sa teda povedať, že západné sankcie skutočne plnia svoju represívnu úlohu voči Rusku.