Bitcoin a tanec na hroboch padlých spoločností: História ukazuje, že skeptici sa mýlia

Bolo to 12. júna 1817 v meste Mannheim v Nemecku, kde miestny vynálezca menom Karl von Drais odhalil úplne nový, futuristický vynález, ktorý práve vyvinul. Nazývalo sa to laufmaschine alebo v nemčine „bežiaci stroj“. A bol to v podstate prvý bicykel na svete. Nemal žiadne pedály, žiadne sedadlo ani reťaz, jazdec v podstate musel poháňať laufmaschine nohami a potom na ňom balansovať, keď dosiahol dostatočnú hybnosť. Bolo to náročné, ale fungovalo to. A von Drais v ten letný deň ukázal svetu svoj stroj, keď prešiel 7 kilometrov za zhruba jednu hodinu.

Reakcia okamžite rozdelila spoločnosť. Niektorí ľudia si mysleli, že laufmachine bol taký významný ako keď jaskynní muži vynašli koleso, a predstavovali si budúci svet, v ktorom bicykle dominujú v doprave. Iní si pomysleli, že je to hlúposť, nepotrebný a nebezpečný vynález. A mnohí v tlači sa von Draisovmu vynálezu vysmievali, pejoratívne ho nazývali „dandy horse“. Navyše niekoľko vlád vrátane Spojeného kráľovstva, USA a dokonca aj Nemecka zakázalo jeho používanie, pretože predstavovalo príliš veľké riziko pre chodcov. Napriek tomu vývoj bicykla pretrval aj počas nasledujúcich niekoľkých desaťročí a záujem verejnosti rástol.

Začiatkom 80. rokov 19. storočia sa cyklistika stala neuveriteľne populárnou. Dokonca aj anglická kráľovná vlastnila bicykel, vďaka čomu bol bicykel medzi britskou elitou veľmi módny. Najpokročilejší dizajn bicyklov na svete v tej dobe predstavoval „penny-farthing“, čo je niečo, čo ste mohli vidieť na starých fotografiách. Malo to jedno smiešne veľké koleso a jedno malé koleso. Bol to rýchly model, ale neuveriteľne nestabilný. Cyklisti, ktorí jazdili vysokou rýchlosťou, často padali po tom, čo narazili na jeden z mnohých londýnskych výmoľov.

Rýchlo rastúca popularita bicyklov podnietila vynálezcov a inžinierov v celej Európe, aby horúčkovito pracovali na nových, bezpečnejších dizajnoch a inováciách. Cyklistike sa venovalo toľko mozgov, že do roku 1896 bolo celých 15 % britských patentov vydaných na dizajn bicyklov. Celý priemyselný sektor explodoval, továrne na bicykle, továrne na pneumatiky, opravovne a predajne boli všade. V samotnom meste Birmingham počet výrobcov bicyklov narástol takmer z ničoho na začiatku 80. rokov 19. storočia na 177 v polovici 90. rokov 19. storočia.

„Cyklománia“ bola v plnom prúde. Prirodzene, netrvalo dlho a zapojili sa aj bankári. V roku 1895 vstúpilo na burzy v Spojenom kráľovstve 70 spoločností súvisiacich s bicyklami. V roku 1896 toto číslo narástlo na 363. A len v prvých šiestich mesiacoch roku 1897 bolo uvedených ďalších 238. Väčšina z týchto spoločností bola úplne prázdna v zmyesle, že nemali žiadne užitočné duševné vlastníctvo, žiaden plán na generovanie príjmov, žiaden profesionálny manažment alebo inžiniersky talent a žiadnu nádej na vytváranie zisku. Jednoducho do toho šli a povedali si: „Podnikám v bicyklovaní,“ a ceny ich akcií prudko vzrástli. Akcie bicyklov sa stali tak populárne a rástli tak rýchlo, že Financial Times venoval časť svojich novinárov špeciálne tomuto odvetviu. A časopis Cycling mal finančnú časť, v ktorej sa diskutovalo o cenách akcií v tomto odvetví.

Bublina spľasla v polovici roku 1897, pričom „Bicycle Index“ klesol o viac ako 70 % zo svojho maxima na konci roku 1898. Do roku 1900 krachla zhruba polovica bicyklových spoločností, ktoré vstúpili na burzu. Počas toho sa v médiách objavilo množstvo skeptikov, ktorí si mysleli, že cyklistická mánia je „podvod“, alebo ktorí si mysleli, že táto technológia je zbabraná. Po páde na konci 90. rokov 19. storočia títo istí skeptici podľa očakávania začali tancovať na hroboch padlých spoločností, v presvedčení, že sa ukázalo, že mali pravdu.

Ibaže skeptici pravdu nemali.

Áno, keď bublina praskla, nekvalitné spoločnosti a idiotské dizajny zmizli. Ale skvelý obchod a skvelé návrhy prežili. Dunlop Tyres je príkladom. Do dnešného dňa je jednou z najväčších značiek pneumatík na svete a svoj začiatok začala počas bicyklovej mánie v roku 1890. Ešte dôležitejšie je, že základná technológia sa ukázala ako mimoriadne zvučná. Bicykle sa stali všadeprítomnými po celom svete, navyše priamo ovplyvnili vývoj automobilu.

Je to podobné mnohým finančným bublinám v histórii, najmä tým, ktoré sú vyvolané novými trendmi a technológiami.

Bolo veľa idiotských nápadov a zbytočných spoločností, ktoré vstúpili na burzu v 90. rokoch počas boomu dot-com. A keď bublina praskla, mnohé z nich boli navždy zabudnuté. Existuje však veľa úspešných podnikov, ktoré dodnes dominujú, vrátane Amazon, Google a Nvidia, ktoré boli založené počas mánie 90-tych rokov. Ešte dôležitejšie je, že prasknutie dot-com bubliny nezrušilo potenciál internetu a to, ako veľmi zmenil naše životy.

Kryptomena je najnovšia technológia, ktorá prešla týmto cyklom boom/pád.

Krypto v skutočnosti prešlo počas svojej relatívne krátkej existencie viacerými cyklami rozmachu/úpadku, v poslednom cykle cena bitcoinu klesla o 85 % zo svojho vrcholu, kým v ďalšom cykle vzrástla asi 20 násobne. Po celý čas sa ozývali skeptici, ktorí nazývali kryptomenu „podvodom“ a „nebezpečným hazardom“. Cena bitcoinu je teraz nižšia o asi 70 % od svojho posledného vrcholu. A takmer na povel, krypto hroboví tanečníci (ako Bill Gates) teraz trvajú na tom, že mali pravdu, keď predpovedali jeho zánik. Stránka 99Bitcoins.com sleduje, že od roku 2010 bolo (aspoň) 453 vyhlásení o smrti Bitcoinu.





Ak sa dá histórii v tomto smere veriť, skeptici sa aj tentokrát mýlia. Skutočnosť, že technológia priťahuje kapitál maniakálneho boomu/prepadu, nie je odrazom samotnej technológie. Je odrazom tendencie trhu k iracionalite. To bol prípad bicyklov a internetu. A s najväčšou pravdepodobnosťou to bude aj prípad kryptomien. Bude veľa kryptopodnikov a veľa samotných tokenov, ktoré by skrachovať a aj skrachujú. Stále však existuje množstvo skvelých projektov a skvelých nápadov – predovšetkým základná myšlienka decentralizovaného finančného systému. Náš tradičný finančný systém, ktorému dominujú bezradní politici a nedostupní centrálni bankári, je zodpovedný za rekordne vysoký dlh a rekordne vysokú infláciu, ktoré narúšajú životy doslova miliárd ľudí. Vzhľadom na tieto podmienky dáva decentralizovaný finančný systém, ktorý kryptomena predstavuje, väčší zmysel ako kedykoľvek predtým. A skutočnosť, že Bitcoin prechádza ďalšou „fázou poklesu“ v trhovom cykle, nemá absolútne žiadny význam pre jeho hodnotu.

História je takmer vždy na strane inovácií. A v kryptomenách je stále množstvo inovácií.