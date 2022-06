Macron stráca parlamentnú väčšinu, čím je ohrozený jeho program ekonomických reforiem

Zdroj: CNBC

„Francúzsko teraz čelí znepokojujúcej vyhliadke na obdobie dlhotrvajúcej politickej nestability, pričom čelí medzinárodnej kríze na Ukrajine a rastúcej hrozbe hospodárskeho poklesu doma,“ povedal Mujtaba Rahman z poradenskej skupiny Eurasia.

Nasledujúcich niekoľko hodín – a pravdepodobne aj dní – budú dominovať politické rokovania. Ensemble! potrebuje buď stáleho, alebo ad hoc partnera, ktorý by mu pomohol prijať legislatívu. Po získaní 65 kresiel v parlamente by v tom mohla zohrať kľúčovú úlohu stredopravá politická skupina Les Republicains. Koalícia – výnimka vo Francúzsku, ktorú zvyčajne vedie jedna strana – s pravicou by však mohla vyvinúť tlak na nedávno vymenovanú premiérku Elisabeth Borneovú, ktorú mnohí z pravicových strán vnímajú ako príliš ľavicovú v rámci politického spektra.

Ľavicová aliancia medzi Zelenými a ďalšími ľavicovými skupinami, známa ako Nupes, získala 131 kresiel v parlamente, čím sa stala najväčšou opozičnou silou v snemovni. Táto skupina vedená Jeanom-Lucom Melenchonom, ktorý stojí na čele krajne ľavicovej strany a je proti účasti Francúzska v NATO, dosiahl a lepšie výsledky než sa očakávalo. Nupes v pondelok podľa agentúry Reuters vyhlásila, že vláde vysloví nedôveru 5. júla.

Dúfajme, že sa nám podarí dosiahnuť nejaký konsenzus, hovorí hovorca Macronovej strany „Nemôžeme povedať, že prezident Macron bol zvrhnutý, ale je tu isté varovanie. A bude to ťažké vytiahnuť,“ povedal Roland Lescure, zákonodarca a hovorca Macronovej strany pre CNBC. „Budeme sa musieť naučiť, ako možno trochu zlepšiť fungovanie parlamentu, budeme musieť rokovať o reformnom programe od prípadu k prípadu. Či už ide o dôchodky, či je to rast, či je to príjem, či je to životné prostredie, budeme musieť nájsť ľudí, ktorí nás podporia,“ dodal Lescure.

Macron bol prvýkrát zvolený v roku 2017 v rámci proreformnej agendy, ale jeho vízia prepracovať dôchodkový systém bola po protestoch a pandémii koronavírusu zatlačená do úzadia. Ako taká je to priorita Macrona v jeho druhom volebnom období, pri schválení bude rozhodujúca podpora parlamentu.

„Bez pohodlnej väčšiny bude pre Macrona ťažšie pokračovať v ďalších reformách vrátane zvýšenia veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 alebo 65 rokov,“ uviedol Holger Schmieding, hlavný európsky ekonóm v Berenbergu. Dodal však, že Macron bude pravdepodobne stále schopný prijať legislatívu od prípadu k prípadu. „Aspoň, čo je dôležité, parlament s najväčšou pravdepodobnosťou nezvráti jeho hlavné podpisové reformy, trh práce, korporátne dane, predpisy, vzdelávanie, ktoré pomohli premeniť Francúzsko na lepšie miesto na investovanie a vytváranie pracovných miest,“ dodal Schmieding.