Vyjadrenie: M. Šipoš, P. Kremský: Chápadlá Ficovej a Pellegriniho chobotnice prerástli aj do ČeskaBratislava 20. júna (TASR) - Bývalého manažéra štátneho železničného Carga za vlád Fica a Pellegriniho, ktorý doviedol podnik na pokraj krachu, dnes česká polícia považuje za jedného z hlavných podozrivých v korupčnej kauze pražského dopravného podniku.

Českom už niekoľko dní otriasa škandál okolo pražského dopravného podniku. Podľa kriminalistov pôsobila v podniku organizovaná zločinecká skupina, ktorá mala profitovať z neoprávneného získavania peňazí od subjektov dodávajúcich podniku služby a stavebné práce. Medzi dôležitých podozrivých patrí dnes už bývalý ekonomický riaditeľ dopravného podniku Matej Augustín, ktorý mal manipulovať so zákazkami a zabezpečovať úplatky. Augustín za vlády Smeru riadil štátnu železničnú spoločnosť Cargo Slovakia. Počas jeho pôsobenia sa v roku 2009 dostala do straty 127 miliónov eur.

Podľa predsedu hospodárskeho výboru NR SR Petra Kremského (OĽANO) ide o učebnicový príklad fungovania štátnych manažérov za čias Fica a Pellegriniho.

"Len za vlád Fica a Pellegriniho mohol človek, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou tuneloval štátny podnik a priviedol ho na pokraj krachu, odísť s odstupným 154 tisíc eur. Rovnako nemôže prekvapiť, že požíval zjavnú ochranu vtedajšej mafianizovanej polície. A čo je už absolútnym vrcholom drzosti, z tohto človeka si následne spravil smerácky vicepremiér Vážny svojho poradcu na úrade vlády. Len na pripomenutie, bol to práve Ľubomír Vážny, ktorý bol architektom megapodvodu s mýtnym tendrom, ktorý okradol občanov o stovky miliónov eur. Žiaľ, vyzerá to tak, že smeráci si spravili zo skorumpovaných úradníkov exportný artikel a robia nám neuveriteľnú hanbu aj v zahraničí," povedal Kremský.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš v tejto súvislosti pripomenul Pellegriniho kauzu 500-krát predraženého IT systému, o ktorej nedávno informoval minister financií Igor Matovič. Ten so zástupcami Finančnej správy predstavil novú aplikáciu na evidenciu tržieb, ktorú v špičkovej kvalite vyvinuli odborníci z ministerstva za 28 255 eur.

"Vlády Smeru a Hlasu si z rozkrádania verejných zdrojov spravili biznis model, čo nádherne ilustruje aj tento príklad. To, čo smerohlasáci nakúpili za približne 15,5 milióna eur, vedeli naprogramovať ľudia z IT na ministerstve financií za cca 28 tisíc. Samozrejme lepšie, kvalitnejšie a užívateľsky príjemnejšie. Sám som veľmi zvedavý, ako sa orgány činné v trestnom konaní vysporiadajú so svedectvom bývalého riaditeľa Finančnej správy, že len za tento jeden biznis mal Pellegrini zinkasovať úplatok 150-tisíc eur v škatuli od vína," vyhlásil Šipoš.

"Asi len naivný človek môže veriť, že Ficovi a Pellegriniho nominanti pľundrovali štátne financie z nedbanlivosti. Časy, kedy rôzni darebáci zneužívali svoje funkcie v štátnych podnikoch a rozkrádali peniaze ľudí, sú preč. Hnutie OĽANO a Igor Matovič urobia všetko pre to, aby sa takíto darebáci už nikdy nepriblížili k verejným funkciám," uzatvára Kremský.TASR o tom informovali poslanci NR SR za OĽANO Michal Šipoš a Peter Kremský.