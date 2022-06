Združenie IATA zlepšilo odhad vývoja v leteckej doprave, budúci rok čaká zisk

dnes 12:31 -

Medzinárodná letecká doprava by sa na budúci rok mala vrátiť k zisku, pričom tohtoročná strata by sa mala pohybovať pod 10 miliárd USD. Uviedlo to v najnovšom odhade Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA), ktoré tak zlepšilo svoju prognózu z konca minulého roka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.

Ako vedenie IATA uviedlo na výročnej konferencii v katarskom hlavom meste Dauha, aerolínie by mali tento rok zaznamenať stratu vo výške 9,7 miliardy USD (9,25 miliardy eur). Predchádzajúca prognóza z októbra minulého roka uvádzala tohtoročnú stratu na úrovni 11,6 miliardy USD.

"Očakávame, že letecká doprava by sa mala k zisku vrátiť v roku 2023," povedal na stretnutí šéfov leteckých spoločností generálny riaditeľ IATA Willie Walsh. "Postupne sa zotavujeme. V priebehu budúceho roka by väčšina trhov mala dosiahnuť, prípadne prekonať úroveň leteckej prepravy z obdobia spred pandémie," dodal.

Zároveň však upozornil, že napriek návratu cestujúcich, ktorých v predchádzajúcom období obmedzovali opatrenia proti COVID-19, rastú obavy v súvislosti so zvyšujúcimi sa cenami palív. Tie nútia letecké spoločnosti zvyšovať ceny leteniek, a to v situácii, keď vysoká inflácia tlačí na výdavky spotrebiteľov.

Okrem zlepšenia prognózy na tento rok IATA upravila aj údaje za rok 2021. Predbežný odhad poukazoval na stratu v leteckej doprave na úrovni 52 miliárd USD, podľa nových údajov IATA dosiahla minuloročná strata 42 miliárd USD.