M. Krajniak: Veto prezidentky musíme prelomiť

dnes 14:16 -

Protiinflačný balíček opatrení na pomoc rodinám, ktorý prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu, musí byť znova schválený či už v pôvodnom znení alebo aj s akceptovaním pripomienok hlavy štátu. V diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Poslanca Národnej rady (NR) SR a podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho Krajniak vyzval, aby zákon podporili.

"Keď je dobrá vec, tak ju podporme," povedal Krajniak. Sme rodina preto podľa neho zahlasuje za prelomenie veta prezidentky. "Sme pripravení ho prelomiť s akceptovaním pripomienok pani prezidentky, ak bude taká dohoda. Ak nebude taká dohoda, tak aj bez akceptovania pripomienok, pretože chcem, aby od 1. júla dostali rodiny s deťmi pomoc," dodal minister.

Nezaradení poslanci okolo bývalého premiéra Petra Pellegriniho by podľa Rašiho balíček opatrení podporili iba v prípade, že by bol doplnený o pomoc dôchodcom a nízkopríjmovým bezdetným rodinám. Návrh, aby opoziční poslanci zákon podporili a až neskôr rokovali o svojich požiadavkách, Raši odmietol s tým, že Krajniak nemá dosah na financovanie opatrení pre ďalšie ohrozené skupiny obyvateľov.

Krajniak pripomenul, že dôchodcovia dostanú predčasne vyplatený 13. dôchodok a o ďalšom príspevku pre seniorov, ktorý by mal byť vyplatený v decembri, sa bude rozhodovať koncom leta na základe presnejších dát o inflácii.

Minister sa dotkol aj zvyšovania platov pre zdravotníkov a učiteľov. Požiadavky týchto skupín zamestnancov sa podľa neho budú riešiť spoločne s ostatnými štátnymi zamestnancami a z úrovne diskusií na ministerstvách sa už posunuli na rokovanie so sociálnymi partnermi.

Zvyšovanie platov by malo byť skôr ako od začiatku budúceho roka a vyššie ako aktuálne tri percentá. "Budeme trvať na tom, aby všetci zamestnanci v štátnej a verejnej službe plus sestričky v zariadení sociálnych služieb, ktoré nie sú štátne, mali rovnaké navýšenie platov a dokonca budeme trvať na tom, aby mali garantované zvýšenie platov nielen v tomto roku, ale aj v budúcom roku," priblížil Krajniak. Toto zvýšenie platov by sa podľa neho malo dotknúť viac ako pol milióna zamestnancov.