KDH žiada vládu o prijatie zákona o energetickej chudobe a zriadiť krízový štáb

dnes 15:31 -

Mimoparlamentné KDH okrem prijatia zákona o energetickej chudobe opätovne žiada vládu SR zriadiť krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Ten by mal následne predložiť krízový plán, teda scenáre pri náhlom odpojení od ruských zdrojov a postup pre urýchlenú diverzifikáciu dodávok energonosičov na Slovensko. Uviedol to po skončení sobotňajšieho celoslovenského snemu KDH v Košiciach jeho opätovne zvolený predseda Milan Majerský.

"Vláda nedokázala za šesť mesiacov ani len určiť najodkázanejšie skupiny, ktorým treba adresne pomôcť. Chýba zákon o energetickej chudobe, ktorý by to definoval. Sme tak namiesto účinnej pomoci svedkami plošných riešení a nárazových a nedotiahnutých nápadov, ktoré ľuďom nepomáhajú riešiť kardinálny problém," skonštatoval Majerský.

Balíček opatrení, ktorý predložila vláda, považuje strana za degradáciu rodinnej politiky na obranný štít pri napĺňaní iných zámerov, podľa Majerského pomáha aj tým, ktorí to nepotrebujú a zároveň útočí na samosprávy. "Osobitné kompenzačné dávky môžu dokonca rast cien povzbudzovať, lebo podnietia ochotu ľudí platiť vyššie ceny, a tak pôsobiť nie protiinflačne, ale proinflačne," zdôrazňuje ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že práve vláda zarába na rekordne vysokých cenách, pretože z nich vyberá vyššiu daň z pridanej hodnoty (DPH). Daňové príjmy boli podľa KDH k 31. máju o miliardu eur vyššie ako v rovnakom období minulého roka, pričom viac ako polovičný podiel mali na tom nadpríjmy z DPH. KDH podporuje prístup, aby sa Slovensko prestalo zadlžovať a konečne spelo k vyrovnanému rozpočtu. "Na to sa však nesmie zneužívať inflácia. Riešením je rozdeliť dodatočné príjmy štátneho rozpočtu na adresné kompenzovanie vysokých cien v prospech najzraniteľnejších a na znižovanie zadlženia štátu. To by však musela vláda staviť na systém, čo je pre ňu stále viac a viac cudzie slovo," skonštatoval Hajko.