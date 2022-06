Rezort dopravy chystá štúdiu realizovateľnosti privádzača

dnes 14:01 -

Ministerstvo dopravy a výstavby SR urobí štúdiu realizovateľnosti diaľničného privádzača za obcou Harichovce pri Spišskej Novej Vsi. Potvrdil to po stretnutí so štátnym tajomníkom rezortu dopravy Jaroslavom Kmeťom primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik s tým, že štúdia by bola základom pre zaradenie zámeru do zoznamu projektov, ktoré bude vláda realizovať.

"Privádzač o dĺžke 1,3 kilometra bude prvým predpokladom ďalšieho posunu v možnostiach obchvatu za Harichovcami, ktorý by sa mal realizovať s pomocou Košického samosprávneho kraja a obce," uviedol Bečarik. Predpoklad začiatku verejného obstarávania stavby privádzača je v roku 2024.

Na základe analýzy projekt posúdi Útvar hodnoty za peniaze a ďalej sa prehodnotia investičné možnosti. "Som rád, že sme v tomto smere pokročili, keďže sa o tom hovorí už od roku 2008. Pomôže to odbremeniť dopravu aj v meste Levoča, Spišskonovovešťanom sa skráti príjazd na diaľnicu a v hre je aj realizácia možného obchvatu Harichoviec," dodal primátor.