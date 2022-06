LNG je najperspektívnejšou alternatívou dodávok ruského plynu

dnes 14:16 -

Najperspektívnejšou alternatívou dodávok ruského plynu je LNG. Napriek tomu, že kapacita plánovaných LNG terminálov v regióne strednej Európy umožní výraznú diverzifikáciu dodávok najskôr po roku 2025. Na konferencii Bezpečnostné, technické a obchodné výzvy slovenského plynárenstva to vo štvrtok v Žiline uviedol analytik Michal Kocůrek z EGÚ Brno.

Upozornil, že predovšetkým Slovensko a Česká republika sa bez ruského plynu dlho nezaobídu. "Pokiaľ nezavedieme nepríjemné opatrenia na strane znižovania spotreby. Môžeme zavádzať opatrenia s menším dosahom, či už znižovanie teploty pri vykurovaní, môžeme obmedziť spotrebu zemného plynu pre výrobu elektrickej energie. Pokiaľ máme iné náhrady, či už vo forme vyššieho využitia uhoľných elektrární, jadrových elektrární a podobne. Tam to je možné ako-tak bezbolestne," podotkol Kocůrek.

"Ale náhrada využitia zemného plynu v priemysle je v tejto chvíli v podstate nemožná. Nechceme, aby priemysel prestal vyrábať, fungovať a vystaviť ho akejsi likvidačnej perspektíve. Plyn musíme niekde zohnať a v nasledujúcich dvoch – troch rokoch to vyzerá, že tu bude musieť byť stále ruský zemný plyn," skonštatoval analytik EGÚ Brno.

Výkonný riaditeľ Slovenského naftového a plynárenského zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský v súvislosti so zabezpečením náhrady dodávok ruského plynu informoval, že na Slovensko už prišli dodávky LNG z troch tankerov. "Ďalšie tankery sú na ceste. Prakticky to vychádza tak, že do konca roka by sme mohli mať každý mesiac jeden tanker. Spoločnosti SPP sa podarilo podpísať dohodu o dodávkach nórskeho plynu zo šelfu v Severnom mori, čo je tiež veľmi významný krok k posilneniu energetickej bezpečnosti SR," povedal Kvasňovský.

Pripomenul, že tesne pred dokončením je slovensko-poľské plynovodné prepojenie. "Zvýši energetickú bezpečnosť v zmysle, že Slovensko bude mať z každej svetovej strany plynovodné prepojenie so susednými krajinami. A týmto prepojením sa dostaneme z dlhodobého hľadiska k možným dodávkam z poľských LNG terminálov," dodal výkonný riaditeľ SPNZ.

Slovenskí plynári podľa neho vnímajú aj aktuálnu situáciu na trhu, nárast spotových cien a obmedzenie dodávok zemného plynu do Európy zo strany Gazpromu. "Ruský plyn je veľmi potrebný na napĺňanie zásobníkov na nadchádzajúcu zimu. Slovenské zásobníky sú aktuálne naplnené približne na 50 percent, čo je na toto ročné obdobie dobrý výsledok. Ale je potrebné, aby napĺňanie pokračovalo. Dodávky sa obmedzujú a dá sa očakávať, že aj tempo napĺňania zásobníkov v celej Európe sa spomalí," uzavrel Kvasňovský.