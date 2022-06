Nový nástroj ECB umožní tri veľké zvýšenia sadzieb v roku 2022

dnes 9:31 -

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) vytvoriť nový nástroj na potlačenie napätia na dlhopisových trhoch eurozóny jej podľa Deutsche Bank pripravuje pôdu na tri ďalšie zvýšenia úrokových sadzieb o 50 bázických bodov v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

ECB v stredu (15. 6.) prisľúbila novú podporu a návrh potenciálnej novej schémy proti tzv. fragmentácii výnosov z dlhopisov eurozóny, ktorá vyvolala obavy z dlhovej krízy na juhu euroregiónu.

"Znižuje to neistotu na druhú polovicu roka," uviedli analytici Deutsche Bank v poznámke zverejnenej v stredu neskoro večer. "Nasadenie nástrojov proti fragmentácii uvoľňuje cestu pre zvýšenie úrokových sadzieb a zrýchlený cyklus sprísňovania menovej politiky," domnievajú sa.

Analytici Deutsche Bank predpovedajú ďalšie tri zvýšenia úrokových sadzieb ECB v tomto roku, a to o 50 bázických bodov. Najnovšie tak počítajú s prvým zvýšením úrokov v júli o 25 bázických bodov a potom o 50 bázických bodov v septembri, októbri a decembri. To znamená dohromady 175 bázických bodov počas nasledujúcich šiestich mesiacov, čím by depozitná sadzba ECB stúpla do konca tohto roka zo súčasných -50 % na 1,25 %.