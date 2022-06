Konateľom Správy a údržby komunikácií mesta Prešov bude T. Fecko

dnes 19:01 -

Novým konateľom a zároveň riaditeľom spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o., bude Tomáš Fecko. Prešovskí mestskí poslanci v stredu počas rokovania schválili návrh na jeho vymenovanie do funkcie. Na miesto konateľa nebolo vyhlásené výberové konanie.

Koncom mája z funkcie konateľa odišiel Martin Kolesár, ktorý sa jej vzdal tri mesiace predtým. Víťazom výberového konania sa koncom marca stal Kamil Sepeši, ktorého následne v máji schválilo mestské zastupiteľstvo. Napokon sa rozhodol funkciu neprijať.

"Bol som oslovený poslancom mestského zastupiteľstva Jozefom Demčákom ako zástupcom dozornej rady podniku, lebo v podstate on aj zodpovedá za nejaké výsledky. Bola spomenutá kritická situácia v mestskom podniku a bolo nutné ju riešiť," uviedol Fecko.

Ako povedal, v prvom rade sa chce oboznámiť s vitalitou firmy. "Bude potrebná reštrukturalizácia a chcel by som spolupracovať aj s ďalšími mestskými podnikmi v rámci nejakého posunu zamestnancov, aby sme niečo vedeli my robiť pre nich, niečo oni pre nás. Takto by sa možno dala efektívnejšie vymazať aj strata," vysvetlil Fecko a doplnil, že má desaťročné skúsenosti na pozícii stavbyvedúceho.

"Ak by bolo výberové konanie, tak nemusí byť možno nikto schválený a nemusel sa nikto prihlásiť. Spoločnosť potrebovala nutne konateľa a človeka, ktorý sa tomu bude venovať na 100 percent. V zmysle Obchodného zákonníka hrozí, že ak by napríklad nebol zvolený konateľ a uplynula by určitá lehota, tak bývalý konateľ by mal zákonnú povinnosť dať návrh na zrušenie spoločnosti," vysvetlil viceprimátor mesta Vladimír Feľbaba dôvod, prečo bol Fecko navrhnutý na vymenovanie mestským zastupiteľstvom a nebolo vyhlásené výberové konanie.

Poslankyňa Svetlana Pavlovičová navrhla, aby sa dočasným konateľom spoločnosti stal Feľbaba. Poslanci jej návrh neschválili. "Uvedomujem si, že byť v pozícii konateľa v takejto situácii si vyžaduje človeka, ktorý sa tomu bude venovať na 100 percent svojho času. Z toho titulu bolo takéto rozhodnutie mestského zastupiteľstva správne," dodal Feľbaba.