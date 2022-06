Francúzsko žiada ECB, aby "brutálne" nezvyšovala úrokové sadzby

dnes 14:16 -

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v stredu vyzval Európsku centrálnu banku (ECB), aby zabezpečila, že jej nadchádzajúce sprísnenie menovej politiky bude skôr "progresívne" ako prudké. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

"Nechceme žiadnu brutalitu, nechceme žiadne rozhodnutie, ktoré by zaskočilo ekonomických aktérov, čo by v konečnom dôsledku vytvorilo viac problémov," vyhlásil Le Maire po správe o mimoriadnom zasadaní ECB len týždeň po tom, ako oznámila, že v júli začne so zvyšovaním úrokov.

Politika ECB by sa mala vykonávať "progresívne a s ohľadom na budúcnosť", povedal Le Maire na priemyselnom veľtrhu Vivatech pre tzv. start-upy, ktorý sa otvoril v stredu v Paríži.

Ministri z eurozóny len zriedkavo vydávajú verejné odporúčania politikom ECB, ktorí si tvrdo strážia svoju nezávislosť pred zásahmi vlád.

ECB na svojom pravidelnom zasadnutí minulý týždeň urobila hrubú čiaru za rokmi mimoriadne uvoľnenej menovej politiky a potvrdila, že od budúceho mesiaca ukončí svojho masívny program stimulov na nákup dlhopisov z eurozóny.

Centrálna banka v reakcii na prudko stúpajúcu infláciu oznámila tiež plány na zvýšenie úrokových sadzieb prvýkrát za vyše 10 rokov s tým, že so sprísňovaním menovej politiky začne v júli.

ECB ale v stredu nečakane zvolala mimoriadne zasadnutie, keďže viaceré vysoko zadlžené štáty eurozóny čelia tlaku a stúpajúcim výnosom z dlhopisov, ktoré zvyšujú ich náklady na pôžičky.

Le Maire však pripomenul, že trhové podmienky v eurozóne sa líšia od podmienok na trhoch s dlhopismi v USA, ktoré sa pripravujú na rýchle a prudké zvýšenie sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed.

"Inflácia, ktorú vidíme v Európe, sa líši od inflácie v USA. Ekonomická situácia v Európe je odlišná od americkej. Preto by sme chceli vidieť postupný návrat k normálu v európskej menovej politike bez brutality," povedal.

Podľa neho jediným "múdrym" postupom je "zviditeľnenie", ktoré, ako pripustil, presadzuje ECB a jej šéfka Christine Lagardová, bývalá francúzska ministerka financií.

Dodal, že menová politika centrálnej banky by mala byť "cielená" a hľadať "rovnováhu" medzi bojom proti inflácii a podporou hospodárskeho rastu.