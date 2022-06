Investícia Porsche v Hornej Strede by mala prekročiť 200 miliónov eur (2)

dnes 16:16 -

Nemecká spoločnosť Porsche Werkzeugbau by mala do roku 2024 v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom preinvestovať viac ako 200 miliónov eur. Prevažná časť investície, a to takmer 195 miliónov eur, bude smerovať do projektu sériovej výroby Li-ion batériových modulov pre elektromobily a minimálne šesť miliónov eur plánuje firma vložiť do projektu diverzifikácie produkcie existujúcej prevádzkarne technologického centra. Vyplýva to z návrhov na poskytnutie investičnej pomoci, ktoré v stredu schválila vláda.

Porsche dostane od štátu na investíciu do baterkárne investičný stimul vo výške 3,49 milióna eur a na realizáciu projektu zmeny súčasnej prevádzky ďalších 710.000 eur. Oba investičné stimuly budú vo forme úľavy na dani z príjmu. V priamej súvislosti s investičnými zámermi plánuje Porsche Werkzeugbau vytvoriť 65 nových pracovných miest. Tie by mali podľa podmienok stanovených rezortom hospodárstva pribudnúť do troch rokov od ukončenia investície.

Spoločnosť už v nedávnej minulosti investičný stimul dostala. V roku 2019 podporila vláda jej projekt "Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby" formou dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote dva milióny eur.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po rokovaní vlády netajil spokojnosť so schválenou pomocou. "To je to, čo bude aj do budúcna zabezpečovať kvalitu Slovenska ako priestoru pre priemysel," povedal Sulík. Podotkol, že investičné pomoci sú poskytnuté vo forme úľavy na dani a firmy ich môžu čerpať postupne počas piatich rokov. Prínos investícií podľa neho výrazne prevýši investičné stimuly.