Vojna Ruska o svetové zásobovanie potravinami

Rusko využíva svoju Čiernomorskú flotilu a kontrolu nad väčšinou ukrajinského pobrežia na blokovanie vývozu ukrajinského obilia. To sa ale môže do určitej miery dostať na trh inými cestami. Ale v roku 1843 sa Ruské impérium rozhodlo postaviť svoje železničné trate o niečo širšie ako železnice so štandardným rozchodom. Sovietsky zväz pokračoval v tejto politike a výsledkom je, že ukrajinské nákladné vlaky sa dnes nemôžu tak ľahko dostať do Poľska, takže blokáda vytvára obrovské dopravné úzke hrdlo.

Pôvodne sa dalo predpokladať, že Rusi majú v prvom rade záujem poškodiť ukrajinskú ekonomiku tým, že im odopierajú príjmy z exportu, a sekundárne majú záujem o zvýšenie globálnych cien obilia v prospech vlastných vývozcov obilia. Ale Rusko zastavilo vývoz obilia a teraz argumentuje, že západné krajiny by mali zrušiť svoje sankcie voči Rusku, aby sa ruské obilie dostali do pohybu. To nedáva veľký zmysel, pretože krajiny sankcionujúce Rusko nie sú krajinami, ktoré najviac poškodzujú stúpajúce ceny potravín. Žiaľ, ani celá myšlienka invázie na Ukrajinu nedávala veľký zmysel a Putinovo uvažovanie o tejto otázke sa zdá byť poháňané skôr ideológiou ako praktickými úvahami.



Jedlo veľmi zdraželo

Dnešnú globálnu infláciu možno čiastočne pripísať stimulačným fiškálnym a monetárnym politikám prijatým v mnohých veľkých krajinách. Jasne to môžeme vidieť v „základnom“ indexe spotrebiteľských cien, ktorý neberie do úvahy nestále potravinové a energetické komodity. Tieto výkyvy cien komodít sú však veľmi bolestivé a ako môžete vidieť, ceny potravín stúpajú rýchlejšie ako celková inflácia, čo je spôsobené neuveriteľným 40-percentným zvýšením ceny pšeničnej múky.



Medzi rôznymi základnými plodinami existuje čiastočná zastupiteľnosť, takže aj keď blokáda priamo ovplyvňuje cenu pšenice, tak cena kukurice vzrástla o 32 percent a cena sóje o 18 percent. Náklady na obilie sa čiastočne premietajú aj do cien mäsa, pretože zvyšujú náklady na krmivo pre zvieratá.



Zatiaľ čo drahé potraviny sú skutočným problémom pre mnohých ľudí v bohatých krajinách, nejde o takú ochromujúcu ekonomickú katastrofu, akou je drahá energia. Zvyšovanie cien potravín nikoho neteší, no väčšina domácností sa dokáže prispôsobiť určitému rastu cien.







Spojené štáty americké sú hlavným globálnym exportérom pšenice. Vysoké ceny pšenice zvyšujú hodnotu dolára, zlepšujú ich obchodné podmienky a majú určité kompenzačné dezinflačné výhody v zmysle zlacnenia vývozu. Ruské ovládanie potravinovej zbrane je určite nepríjemné pre protivníkov v USA, Európe a rozvinutej Ázii. Skutočná bolesť však prichádza pre krajiny, ktoré nie sú do vojny vôbec zapojené.



Rusko neubližuje svojim nepriateľom

Rusko a Ukrajina sú veľkými exportérmi pšenice. Ale rovnako aj Spojené štáty americké a vývoz pšenice na osobu z Kanady a Austrálie – tiež integrálnych členov protiruskej sankčnej koalície – je jednoznačne gigantický. Naproti tomu ani najväčší čistí dovozcovia spomedzi protiruských krajín – Kórea a Japonsko – sa nedostali do top 10 zoznamu, takže vojna proti potravinám namiesto toho útočí na krajiny ako Egypt a Indonézia.



Pred vypuknutím vojny existoval názor, že európska odpoveď na ruskú inváziu môže byť utlmená strachom, že Rusko zareaguje na sankcie prerušením vývozu energie. To sa nestalo. Namiesto toho európski lídri čelili tlaku, aby zastavili dovoz energie z Ruska, aby Rusku odopreli peniaze, a teraz sú pripravení postupne ukončiť dovoz ropy, hoci nie ruského zemného plynu.



Sankcie voči Rusku boli vysoko účinné pri obmedzovaní toho, čo môžu dovážať, takže hromadenie cudzích mien prostredníctvom vývozu v skutočnosti nie je pre ruskú ekonomiku tak či onak veľkým problémom. Ide o to, že potravinová vojna nijak zvlášť nepoškodzuje ruských protivníkov v tomto konflikte. Ukrajinu to až tak nebolí, pretože do krajiny prúdi množstvo pomoci zo západu. Je samozrejme pravda, že Ukrajina nedostáva všetky cudzie zbrane, ktoré by chcela, ale to je otázka politických rozhodnutí západných vlád, nie toho, že Ukrajina potrebuje viac peňazí prostredníctvom vývozu poľnohospodárskych produktov.



Takže aj keď by ruská vláda zjavne chcela využiť zmätok, ktorý spôsobuje na Ukrajine, na zisky, má len veľmi malý vplyv. Indonézia by s radosťou urobila Rusku veľké ústupky, aby prinútila zrušiť obilné embargo, ale Indonézia nemôže pre Rusko urobiť nič užitočné. Ak sa pozrieme na „obilniny“ zo širšieho hľadiska, niektoré európske krajiny to zasiahne, no mnohé iné z nedostatku obilia ťažia.







Vojna a blokovanie ukrajinského námorného exportu je niečo, čo Rusko môže urobiť, takže to aj robí. Ale škody, ktoré spôsobí tým svetu, sú neúmerné škodám, ktoré to spôsobí nepriateľom Ruska.



Kríza pre svetovú chudobu

Nedá sa pozerať na nedostatok potravín na úrovni krajiny. Žiť v krajine, ktorá vyváža obilie, neznamená, že vy osobne budete mať prospech z vysokých cien obilia. India má veľký, hoci málo produktívny poľnohospodársky sektor, ale má tiež veľkú mestskú populáciu, ktorá zahŕňa mnoho chudobných ľudí, ktorých schopnosť uživiť sa je silne ohrozená rastúcimi cenami potravín. Dokonca aj rastúce ceny zlepšujú obchodnú bilanciu Indie. V polovici mája indická vláda zakázala väčšinu vývozu pšenice v snahe izolovať miestne ceny potravín od globálnych trhových trendov, no zatiaľ čo tento krok konkrétne pomáha chudobným ľuďom v Indii, neprispieva k zmierneniu globálneho nedostatku. Jediné, čo sa v skutočnosti dosiahlo, bolo spustenie vlny zákazov vývozu potravín pre jednotlivé krajiny, ktoré narúšajú modely globálneho obchodu a spôsobujú, že potraviny sú všade vzácnejšie, ako by to bolo, keby to nikto nerobil.



A je to ešte horšie. Prirodzenou reakciou na množstvo obilia, ktoré odchádza z trhu, by mali byť väčšie osiate plochy inde. Ale z rôznych dôvodo,v vrátane vysokých cien zemného plynu a skutočnosti, že Rusko je hlavným producentom, existuje súčasný trend stúpajúcich cien hnojív, čo sťažuje vytváranie nových dodávok potravín. Výsledkom je, že ceny potravín pravdepodobne zostanú veľmi vysoké, čo spôsobí problémy domácnostiam bohatých krajín. Je však relatívne nepravdepodobné, že by tieto domácnosti dramaticky znížili spotrebu potravín, čo znamená, že sú to globálni chudobní, na koho chrbát sa to celé zvalí, pokiaľ ide o skutočné problémy s potravinami.



Mierové urovnanie medzi Ruskom a Ukrajinou by bolo pre svet veľmi žiaduce. To je sentiment, treba však povedať, že neexistuje nejaký zvláštny trik, ktorý by Spojené štáty mohli použiť na ukončenie vojny. Dokonca aj tí viac odolní európski lídri ako Olaf Scholz, ktorým je zjavne nepríjemná myšlienka podporiť Ukrajinu v boji až do konca, sa nepredbiehajú v tom, aby načrtli, ako by mohla dohoda vyzerať. Je dobré pokračovať v dialógu, ale ruská invázia bola od začiatku motivovaná niektorými úprimne zastávanými a skutočne nerozumnými myšlienkami, ktoré je ťažké dosiahnuť kompromisom.



Tiež to môže byť precedens. Skutočná invázia na Ukrajinu bola pre Rusko veľmi nákladná a ak sa v určitom bode aj dosiahne dohoda, bude rozumné si myslieť, že Rusko sa poučilo na problémoch, ktoré to spôsobilo. Ale blokádový gambit bol pre Rusko veľmi lacný a pokiaľ si zachová schopnosť to celé zopakovať, mohli by sme sa obávať, že to skúsi znova.







Pokiaľ ide o infraštruktúru, medzi Ukrajinou a Poľskom existujú železničné spojenia, ktoré by mohli prepravovať tovar do poľských prístavov. Problémom je nekompatibilita rozchodu, ale dá sa postaviť suchý prístav s pevnou infraštruktúrou na nakladanie a vykladanie veľkého počtu kontajnerov z jednej súpravy železničných vozňov na druhú. Problém je podľa odborníkov v tom, že investori očakávajú koniec vojny a opätovné otvorenie námornej cesty, takže by podnikli veľmi drahú investíciu a potenciálne by peniaze nemuseli získať späť. Dobrou správou je, že sa zdá, že západné vlády by to mohli dosiahnuť zárukou na úver. Väčším problémom je, že aj pri zlom železničnom spojení poľským prístavom dochádza kapacita.



Najlepšou stratégiou je teda pravdepodobne poraziť ruskú Čiernomorskú flotilu. Ukrajina minulý týždeň dostala do rúk niekoľko rakiet, ktoré by mali uľahčiť obranu Odesy pred ruskými útokmi. A Turecko uzavrelo úžiny Bospor a Dardanely, takže Rusko nemôže posilniť svoje námorné sily. Ale aj keď to vytlačí ruské lode zo zostávajúceho ukrajinského prístavu, stále sa môžu zdržiavať mimo dosahu inde v Čiernom mori a pravdepodobne budú udržiavať blokádu. Potom je tu raketový systém nórskej výroby na lodiach. Práve teraz sú USA, Poľsko a Nórsko jediné krajiny, ktoré ich majú, a buď by z nich mohli dať nejaké Ukrajine, alebo to nechať urobiť Poliakov. Na dohovoroch upravujúcich túto vojnu je niečo zvláštne, keď NATO dáva Ukrajine zbrane, aby strieľala na Rusko, sa považuje za férovú hru, ale sily NATO, ktoré by v skutočnosti strieľali zo zbraní sami, by boli potenciálnym spúšťačom jadrovej vojny. Ale to sú pravidlá, s ktorými žijeme.



Záhadné zásoby potravín v Číne

Čína z trochu záhadných dôvodov nahromadila v priebehu rokov ohromujúce množstvo obilia. Krajina tiež zaujala počas konfliktu pomerne proruskou líniou, takže samozrejme netúži pomôcť západu s uvoľnením zásob pšenice. Ale zároveň to v skutočnosti nie sú USA alebo Európa, kto trpí v dôsledku tohto nedostatku potravín. Ak sa Egypt, Indonézia a Nigéria a ďalšie miesta dostanú do krízy v dôsledku konfliktu medzi Ruskom a Západom, zdá sa, že pre Čínu je to skvelá príležitosť vymeniť prebytočné obilie za akékoľvek geopolitické výhody, o ktoré má záujem. Napriek tomu neurobili vôbec nič viditeľné.



Začne Čína v určitom okamihu predávať obilie na voľnom trhu a skasíruje obrovský zisk? Zdá sa to trochu neprirodzené, ale bola by to skvelá investícia. Podarí sa jej v Afrike a na Blízkom východe nejaký diplomatický majstrovský ťah? Dokáže Západ niečo dosiahnuť v bilaterálnych rozhovoroch s Číňanmi na túto tému? Odpovede zatiaľ nepozná nikto. Máme tu konflikt medzi dvoma hlavnými mocnosťami, ktoré spôsobujú obrovský globálny nedostatok obilia, a treťou veľmocou, ktorá hromadí obilie. Určite nadíde čas, kedy Čína tieto zásoby použije.