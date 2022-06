Coinbase prepúšťa 18 % pracovnej sily, pretože manažéri sa pripravujú na recesiu a kryptozimu

Zdroj: CNBC

„Zdá sa, že po viac ako 10-ročnom ekonomickom boome vstupujeme do recesie. Recesia by mohla viesť k ďalšej kryptozime a mohla by trvať dlhšie obdobie,“ povedal Armstrong a dodal, že minulé kryptozimy viedli k výraznému poklesu obchodnej aktivity. „Aj keď je ťažké predpovedať ekonomiku alebo trhy, vždy plánujeme to najhoršie, aby sme mohli podnikať v akomkoľvek prostredí.”

Akcie Coinbase v reakcii v utorok ráno klesli približne o 5,4 %.

Coinbase pôvodne tvrdila, že pozastavuje nábor. O dva týždne neskôr krypto gigant oznámil, že predĺži zmrazenie na „dohľadnú budúcnosť“. Začiatkom tohto roka spoločnosť Coinbase uviedla, že plánuje pridať 2 000 pracovných miest v oblasti produktov, inžinierstva a dizajnu.

„Naše náklady na zamestnancov sú príliš vysoké na efektívne riadenie tohto neistého trhu,“ povedal Armstrong. „Aj keď sme sa zo všetkých síl snažili, aby to bolo v poriadku, v tomto prípade mi je teraz jasné, že máme prezamestnanosť.”

Správy prichádzajú počas hlbokého poklesu akcií Coinbase. Akcie vstúpili na burzu prostredníctvom priameho kótovania minulý rok v apríli počas boomu na krypto trhoch a investori sa dožadovali rýchlo rastúcich technologických akcií. Akcie Coinbase tento rok klesli o 79 % a o 85 % z historického maxima. Medzitým bitcoin klesol na takmer 22 000 dolárov a tento rok stratil 53 % svojej hodnoty.

Coinbase so sídlom v San Franciscu ohlásila v poslednom štvrťroku pokles počtu používateľov a 27 % pokles príjmov oproti minulému roku. Spoločnosť tvorí väčšinu svojej najvyššej línie z transakčných poplatkov, ktoré sú úzko spojené s obchodnou činnosťou.

Dotknutí zamestnanci dostali oznámenie o prepustení a bol im prerušený prístup k systémom spoločnosti. Armstrong to nazval „jedinou praktickou voľbou“ vzhľadom na počet zamestnancov s prístupom k informáciám o zákazníkoch a spôsob, ako „zabezpečiť, aby ani jedna osoba neurobila unáhlené rozhodnutie, ktoré by poškodilo podnik alebo ich samých“.

„Ak dôjde k nejakým škrtom v nových produktových oblastiach, bude to viac v oblasti experimentálnych rizikových oblastí, v ktorých sme stále veľmi optimistickí, ale do ktorých v tejto časti cyklu nechceme investovať. Budeme pokračovať v investíciách do neuveriteľných inovatívnych oblastí kryptomien, o ktorých si myslíme, že sa objavujú v dlhodobom horizonte, ale pravdepodobne ich budeme v tomto type prostredia robiť opatrnejšie,” vyhlásila prezidentka a prevádzková riaditeľka Emilie Choi.

Coinbase sa pripája k desiatkam ďalších technologických a krypto spoločností, ktoré brzdia nábor. Poskytovateľ kryptomien BlockFi uviedol, že v pondelok prepustí 20 % svojich zamestnancov . Open-source tracker Layoffs.fyi odhaduje, že len v júni bolo zrušených viac ako 5 500 začínajúcich a technologických pracovných miest.

Zámerom Coinbase je, „ide o jednorazovú udalosť,“spoločnosť má v súvahe hotovosť vo výške 6 miliárd dolárov. Spoločnosť už predtým zažila niekoľko medvedích trhov s kryptomenami, ktoré sú tiež známe ako „kryptografické zimy“. „Skutočnosť je však taká, že sa musíme prispôsobiť, keď cítime, že v hre je veľmi dynamické ekonomické prostredie,” povedala Choi.

Coinbase nemá v pláne ponúkať dodatočné kapitálové granty spoločnosti alebo peňažnú kompenzáciu počas poklesu ceny, povedal Choi. Spoločnosť ponúka ročné granty, čiastočne preto, aby zamestnanci mohli „zmierniť výkyvy“ a volatilitu v kryptomenách. „Myslíme si, že každý, kto investuje, či už je to zamestnanec alebo investor, bude mať z dlhodobého hľadiska pekný výnos,“ povedal Choi. „Coinbase je dlhodobá hra - sme veľmi hlboko presvedčení o dlhodobej hodnote akcií,” uzatvára Choi.