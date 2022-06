Do podpory zamestnávania na Zemplíne investovalo 2,9 milióna eur

dnes 14:16 -

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR investovalo do podpory zamestnávania na Zemplíne od októbra minulého roka prostredníctvom projektu Chyť sa svojej šance viac ako 2,9 milióna eur. V rámci Prvej pomoci zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom počas koronakrízy až do marca tohto roka tiež v rovnakom regióne vyplatilo spolu 139.293.037 eur. Pre TASR to rezort práce uviedol v reakcii na tvrdenia starostov a primátorov zemplínskych miest a obcí o nezáujme štátu o tento región a dlhodobo chýbajúcich pracovných príležitostiach.

"MPSVR SR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR vítajú vznik združenia samospráv na Zemplíne a partnerský dialóg," uviedol tlačový odbor rezortu, pričom podotkol, že "blízky kontakt" s ľuďmi v regiónoch realizuje prostredníctvom svojich úradov práce.

Na vytváranie nových pracovných príležitostí slúži napríklad projekt Chyť sa svojej šance. "Ponúka finančnú pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale aj im samotným na rozbeh vlastného podnikania," ozrejmil rezort s tým, že od októbra minulého roka sa vďaka nemu v okresoch Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Medzilaborce a Stropkov vytvorilo spolu 767 nových pracovných miest.

Podľa MPSVR aj v regióne Zemplína aktuálne dochádza k zotavovaniu sa trhu práce po období pandémie. Svedčiť o tom má klesajúca miera nezamestnanosti na nižšiu ako predkrízovú úroveň. Ako vyplýva z poskytnutých údajov, v apríli 2021 bolo v zemplínskych okresoch nezamestnaných priemerne 13,75 % populácie, tento rok to v rovnakom mesiaci bolo 12,12 %.

Starostovia a primátori okresov Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina a Medzilaborce ohlásili vznik iniciatívy Obce a mestá Zemplína za účelom upozornenia na problém zaostalosti regiónu, v ktorom chýba diaľnica, rýchlostná cesta, v mnohých obciach i kanalizácia či verejný vodovod, a ktorý dlhodobo trpí nedostatkom pracovných príležitostí. Podľa nich je problém vypuklejší najmä v súčasnej situácii rastu cien energií, materiálov, pohonných látok a inflácie. Riešenie regionálnych problémov preto očakávajú "urgentne".