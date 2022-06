Holandská centrálna banka zhoršila odhad rastu ekonomiky

dnes 14:16 -

Rast holandskej ekonomiky sa zastavil a neobnoví sa skôr ako pred koncom roka, keďže ceny energií a celková inflácia stúpajú v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Uviedla to vo svojej správe holandská centrálna banka (DNB).

Banka predpovedá, že tempo rastu piatej najväčšej ekonomiky eurozóny za celý tento rok sa spomalí na 2,8 % z 5 % v roku 2021, a na 1,5 % v roku 2023. To je horší odhad ako predchádzajúca prognóza, v ktorej centrálna banka predpovedala ekonomike rast o 3,6 % v roku 2022.

Tohoročný rast bude čisto štatistickým výsledkom silného zotavenia sa ekonomiky z ochorenia COVID-19 na konci minulého roka, poznamenala tiež banka.

"Rast sa už zastavil a zostane okolo nuly až do posledných troch mesiacov roka," povedal novinárom šéf DNB Olaf Sleijpen. Očakáva, že rast hospodárstva sa zrýchli na konci roka 2022, ale len ak dovtedy ceny energií dosiahnu svoj vrchol.

Inflácia by pri tomto scenári mala kulminovať na úrovni 8,7 % v tomto roku, v roku 2023 by mala klesnúť na 3,9 %, a potom na 2,4 % v roku 2024.

DNB zároveň predstavila aj pochmúrnejší scenár, v ktorom Rusko pokračuje vo vojne na Ukrajine minimálne do konca roku 2023 a rozhodne sa na budúci mesiac zastaviť všetky dodávky energií do Európy.

V takom prípade by holandská ekonomika v tomto roku vzrástla iba o 0,4 % a v roku 2023 by klesla o 1,5 %, pričom inflácia by sa v tomto roku vyšplhala na takmer 11 % a v nasledujúcom roku 2023 by sa znížila na 5,5 %.

TASR o tom informuje na základe správy Reuters.