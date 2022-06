dnes 11:46 -

Generálny riaditeľ írskej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary očakáva, že ceny leteniek budú toto leto o 7 až 9 % vyššie ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

O'Leary v utorok uviedol tiež, že rezervácie v najväčšej nízkonákladovej leteckej spoločnosti v Európe rastú, pričom tzv. faktor vyťaženosti, ktorý ukazuje do akej miery sú zaplnené sedadlá v lietadle, by mal byť v júni na úrovni približne 94 %. To znamená, že takmer dosiahne úrovne pred pandémiou.

"Júl, august a september vyzerajú veľmi dobre s vyšším koeficientom vyťaženia a tiež vyšším cestovným," povedal. "Cestovné sa v lete pravdepodobne zvýši o jednociferné číslo, o 7, 8, 9 % oproti letu 2019."

O'Leary očakáva pritom, že cestovanie v Európe sa počas leta zlepší, keď manažmenty letísk vyriešia problémy s nedostatkom zamestnancov. Tie spôsobujú dlhé rady na niektorých britských letiskách, ako aj v Amsterdame, Dubline či Toronte. Vedenie letísk sa snaží obsadiť pracovné miesta dostatočne rýchlo.

Medzitým palubný personál v Španielsku v pondelok (13. 6.) oznámil, že vstúpi do štrajku na šesť dní koncom júna a začiatkom júla. O'Leary však tvrdí, že akékoľvek narušenie spôsobené protestnými akciami bude pravdepodobne "malé a bezvýznamné".

Dodal, že môže dôjsť k malému počtu zrušených alebo oneskorených letov, ale navrhovaná štrajková akcia nemá podľa neho "žiadnu podporu".

Uviedol tiež, že pri rokovaniach s Boeingom o akvizícii nových lietadiel nedošlo k žiadnemu pokroku, a zopakoval svoju kritiku voči vedeniu amerického výrobcu lietadiel s tým, že Ryanair naposledy hovoril s Boeingom "pred dvoma alebo tromi mesiacmi".

Boeing vyhlásil, že minulý rok predal viac ako 700 lietadiel typu MAX a nebude robiť obchody za nereálne ceny.