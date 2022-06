dnes 11:46 -

Mesto Prievidza plánuje externe zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad rodinných domov. Vybraný dodávateľ má službu zabezpečiť od septembra tohto roka. Náklady odhadla samospráva na viac ako 253.000 eur.

"Firma zabezpečí zber, prepravu a uloženie BRO zo záhrad rodinných domov z katastrálnych území Prievidze, Malej Lehôtky, Veľkej Lehôtky a Hradca do kompostárne v Prievidzi v období od 1. septembra do 31. decembra 2023," uviedla samospráva vo výzve, ktorú uverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Dodávateľ by mal počas obdobia tohto roka zabezpečiť 2700 vývozov, v roku 2023 by to malo byť 3000 vyvezených nádob.

Náklady na zabezpečenie služby samospráva odhadla na 253.618,75 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.