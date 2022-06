Pri smernici EÚ o tzv. platformách hrozí strata tisícok pracovných miest

dnes 16:31 -

Ak by EÚ schválila navrhovanú smernicu o tzv. platformách, na Slovensku by mohli prísť o prácu tisícky pracovníkov platforiem a ich aktuálny model podnikania by to úplne zničilo. Upozorňuje na to mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Apeluje na vládu, aby Slovensko v spolupráci s EÚ žiadalo návrhy prepracovať a určiť jasnú jednotnú pozíciu na záchranu pracovných miest a slobody podnikania.

Európska komisia (EK) a Európsky parlament (EP) prichádzajú so smernicou, ktorá má chrániť práva pracovníkov pre digitálne platformy, ako sú napríklad Uber, Bolt, Wolt či Deliveroo. Návrhy vyvolávajú množstvo právnych otáznikov a v konečnom dôsledku môžu dosiahnuť presný opak – zničiť podnikanie i pracovné miesta platforiem.

"Oceňujem snahy EÚ vytvoriť pre pracovníkov platforiem lepšie podmienky, ale aktuálne návrhy im skôr ublížia a treba ich zmeniť. Ak by prešli súčasné znenia návrhov, platformy na Slovensku by stratili flexibilitu a tisícky pracovníkov, spotrebitelia dodávané služby a ich bezpečnosť. Úspešný model podnikania platforiem, ako ho poznáme dnes, by zanikol," uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.

Dôvodom pre tento negatívny zásah do podnikania platforiem je takmer automatická rekvalifikácia pracovníkov platforiem na zamestnancov. Tá je dôsledkom návrhov smernice. To by zásadne zasiahlo do ich flexibility, ktorá je dôležitým benefitom ich existencie, a pripravilo by ich to o prácu.

Smernica na ochranu práv pracovníkov pre platformy, ktorú chystá Brusel, by mala podľa Lexmann vážne dôsledky aj na ich fungovanie na Slovensku. Lexmann preto spoločne so zástupcami platforiem vyzvala vládu SR, aby stanovila jasnú pozíciu pre pracovníkov platforiem a v spoločnom postupe s europoslancami žiadala prepracovanie nevhodných návrhov smernice. Europoslankyňa sa v téme angažuje v Bruseli ako členka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý je hlavný pri skrutíniu v EP. Spolu so zástupcami platforiem Lexmann tento apel tlmočí aj na rokovaní na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

"Dnes, keď čelíme problémom nadmernej inflácie, dôsledkom dobehu pandémie i vojny na Ukrajine a ľudia sa boria s vážnymi skúškami, prichádza z Bruselu zlý návrh, ktorý by ich problémy ešte znásobil. Treba ho zásadne zmeniť a umožniť platformám, aby si mohli samy určovať čo najvýhodnejšiu pozíciu pre pracovníkov a podnikanie. Podporujme, čo je dobré, a nestavajme slobodnému trhu a úspešnému príbehu zbytočné polená pod nohy," zdôraznil ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

S ohľadom na konkurencieschopnosť a pružnosť pracovného trhu je podľa neho dôležité, aby pracovníci platforiem mohli legálne a pružne vykonávať svoju činnosť. "V KDH, ktoré dlhodobo podporuje malé a stredné podnikanie, zdôrazňujeme, že táto smernica ide proti zásadám slobodného podnikania. Tlačiť pracovníkov platforiem do povinného zamestnaneckého vzťahu môže byť klincom do rakvy v ich snahe živiť sa a službami pomáhať druhým," uzavrel Hajko.