Až najbližší čas podľa KOZ ukáže, ako to vláda myslí so sociálnym dialógom

dnes 15:31 -

Až najbližší čas ukáže, ako to súčasná vláda myslí so sociálnym dialógom. Uviedla to viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová po mimoriadnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR, na ktorom bol prítomný aj premiér Eduard Heger (OĽANO).

"Myslím, že až najbližšie dni a týždne ukážu, či bude prísľub skvalitňovania sociálneho dialógu realizovaný. To ukážu až samotné činy, teda či bude s nami vláda komunikovať pri navrhovaní a prijímaní takých výrazných opatrení, akými je napríklad zdražovanie," priblížila.

Ocenila, že sa na rokovaní HSR otvorila aj diskusia o mimoriadnom zvyšovaní platov verejných a štátnych zamestnancov od 1. júla 2022. "Kolektívne zmluvy nám umožňujú, aby sme sa k rokovaciemu stolu uprostred roka vrátili. Máme už dohodu na stretnutie s vyjednávačmi zo strany vlády, budúci týždeň v stredu (22. 6.) by sme mali absolvovať prvé stretnutie. Dúfam, že všetci štátni a verejní zamestnanci už v priebehu tohto roka dostanú valorizáciu vyššiu ako 3 %, ktorá je momentálne dohodnutá v kolektívnej zmluve," oznámila Uhlerová.

Podľa slov Rastislava Machunku z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR na rokovaní HSR zamestnávatelia kritizovali neúmerné množstvo zákonov, ktoré súčasná vláda predkladá v skrátenom legislatívnom konaní. "Vyvrcholilo to tzv. protiinflačným balíčkom, ktorý prezidentka SR aj po rokovaní s nami a po našich výhradách vrátila do Národnej rady SR," doplnil Machunka.

Zamestnávatelia podľa neho vyjadrili "veľké znepokojenie nad stavom verejných financií", pretože SR má historicky najvyššie zadlženie. Upozornil, že podľa AZZZ by preto bolo treba pripraviť tzv. konsolidačné balíčky na zlepšenie situácie.

Podľa Michala Kaliňáka zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) súčasná vláda porušuje "legislatívny proces ako na bežiacom páse" a ministri vlády nedodržujú kompetenčný zákon. Ocenil, že vznikla pracovná skupina, ktorá má riešiť energetickú efektívnosť v samosprávach pomocou nevyčerpaných eurofondov. "Celkovo nárast cien elektriny sa totiž dotýka takmer 7000 budov, v ktorých mestá a obce zabezpečujú rôzne životné situácie ľudí cez rôzne agendy," dodal Kaliňák s tým, že štrajková pohotovosť samospráv trvá naďalej.