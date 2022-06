Skupina Engie vyzýva MHTH, aby o cenách tepla nešíril nepravdy

dnes 14:46 -

Skupina Engie, do ktorej patrí napríklad aj spoločnosť Termming, nesúhlasí s tvrdeniami štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding (MHTH) o cenách tepla. Štátny holding preto vyzýva, aby nešíril nepravdy a nezavádzal samosprávy i obyvateľov. Medializované informácie o úsporách pre domácnosti v bratislavskom Starom Meste a Ružinove považuje za nereálne. Konštatuje to v stanovisku, ktoré má TASR k dispozícii.

"MHTH deklaruje súčasné nižšie ceny za teplo. Avšak nepovedal celú pravdu o zvýšených nákladoch pre všetkých aktuálnych koncových odberateľov aj v iných bratislavských mestských častiach v prípade, keby získal do prevádzky sekundárne rozvody tepla v Starom Meste a Ružinove," zdôrazňuje Engie ako jeden z výrobcov a distribútorov tepla.

Štátny holding preto vyzýva, aby nezavádzal verejnosť ani zástupcov mestských častí v Bratislave nereálnym porovnaním cien tepla, ktoré evokuje fikciu najvýhodnejšej ponuky. Práve tou argumentujú vedenia oboch samospráv pri navrhovanej zmene dodávateľa tepla. V Starom Meste chcú ukončiť zmluvu práve so súčasným Termmingom, s ktorým majú byť obyvatelia dlhodobo nespokojní, v Ružinove navrhujú 20-ročný kontrakt s MHTH po blížiacom sa ukončení doterajšej nájomnej zmluvy na sekundárne rozvody s inou spoločnosťou.

Skupina Engie sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam, že MHTH je dominantný výrobca a dodávateľ tepla v Bratislave a ostatné subjekty sú "zbytočnými sprostredkovateľmi či priekupníkmi" tepla s maržou do 26 percent. Podotýka, že v mnohých prípadoch ide o nadnárodné koncerny, tvrdenia o nabaľovaní vreciek na úkor obyvateľov považuje za absurdné.

Argumentuje napríklad tým, že štátny MHTH nie je jediným výrobcom tepla a tiež nakupuje teplo od rôznych externých spoločností. Za klamstvo označuje aj tvrdenie, že v Ružinove nebolo doteraz investované do opráv a modernizácie sekundárnych rozvodov, ružinovská spoločnosť mala údajne preinvestovať doteraz viac ako deväť miliónov eur. Kritizuje tiež snahu samospráv riešiť vec ako prípad hodný osobitného zreteľa, teda bez verejnej súťaže.

"Hrozí situácia, že z predvolebnej Bratislavy vznikne precedens a odstraňovanie konkurentov na teplárenskom trhu, v prospech štátnej spoločnosti MHTH, sa rozšíri aj do ďalších slovenských miest," obáva sa skupina Engie.

Starostovia mestských častí Staré Mesto a Ružinov Zuzana Aufrichtová a Martin Chren informovali, že vyrokovali so štátnou spoločnosťou MHTH nižšie ceny tepla pre obyvateľov. Uzatvorenia 20-ročného kontraktu s MHTH by v prípade Starého Mesta predstavovalo úsporu pre domácnosť okolo 200 eur, v prípade Ružinova v priemere 120 až 130 eur ročne. Odsúhlasiť to však budú musieť miestne zastupiteľstvá.